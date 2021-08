Hades: el ganador de múltiples premios llega a PlayStation y Xbox

Después de los laureles recogidos con ‘Bastion’ (2011), ‘Transistor’ (2014), y ‘Pyre’ (2017), el equipo de Supergiant Games se había forjado la imagen de desarrollador independiente extremadamente sólido, que se encontraba preparado para emprender nuevos vuelos y labrarse un nombre sobre letras doradas en la historia de la industria. La dirección de esta nueva etapa se reveló con el anuncio e inmediato lanzamiento de ‘Hades’ en acceso temprano para PC a finales de 2018. Desde entonces, la compañía ha recibido decenas de premios relacionados con la dirección, jugabilidad, arte y banda sonora, además de competir por el “Game of the Year” en The Game Awards 2020.

Prácticamente a petición popular, Supergiant Games y Private Division han trabajado intensamente para llevar la edición de ‘Hades’ hasta PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Xbox One, y por suerte, ahora el roguelike de exploración de mazmorras en el que tendrás que luchar para abrirte paso hacia la libertad en un traicionero Inframundo basado en la mitología griega, está disponible por primera vez para las consolas de la anterior y nueva generación PlayStation y Xbox.

Al adoptar el formato roguelike, el jugador morirá muchas veces antes de llegar al final de la aventura, pero toda la historia gira en torno a estas muertes con una trama que se desarrolla después de cada una de ellas. Controlamos a Zagreus, hijo del dios griego del Hades muerto, cuyo objetivo es salir del inframundo. Para ello, contará con la ayuda de sus familiares olímpicos que le otorgarán habilidades para facilitar su viaje, ya que su padre insistió en preparar las distintas habitaciones que conducen a la salida con poderosos enemigos. Y, por si fuera poco, estas habitaciones se reorganizan, lo que exige atención y planificación por parte de Zagreus.

Aunque el juego ya estaba disponible en PC y Nintendo Switch, no obstante, al jugar en PlayStation 5 y Xbox Series X|S se percibirá alguna mejora técnica, ya que la acción se desarrolla en 4K a 60fps. Las versiones de Xbox One y PlayStation 4 del juego se verán en 1080p a 60fps. Además, incorpora vibración del mando mejorada e iluminación en el controlador PlayStation 5 DualSense. Las versiones de PlayStation 4, tanto la física como la digital, incluyen una actualización gratuita a la versión digital de PS5. Mientras que las versiones de Xbox usan Smart Delivery, que permite acceder al título para Xbox One y Xbox Series X|S.