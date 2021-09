“Prohibida la mascarilla dentro y fuera de casa”: la condición para alquilar un piso que enfurece a las redes

“Alquilo habitación completa con terraza y baño propio, en piso residencial de lujo en Zaragoza. Cuenta con todas las comodidades. Vivo yo solo y cocino increíblemente. Lo único que no hay es televisión ni se admite”. Hasta aquí, parece un anuncio de lo más normal para compartir casa. Encontrar al compañero perfecto no es tarea fácil, de ahí que haya que dejar claras las condiciones desde el principio. Sin embargo, en este caso, hay un dato de lo más controvertido que no ha pasado desapercibido en las redes sociales.

No se va a aceptar a tristes, pusilánimes ni covidanoicos oligofrénicos que estén todo el día frotándose gel hidroalcohólico Recoge el anuncio

La persona que ha publicado la oferta también exige unas condiciones más: “El candidato debe caerme bien, tener buenos hábitos, ser inteligente y negacionista de coronatimo. No se va a aceptar a tristes, pusilánimes ni covidanoicos oligofrénicos que estén todo el día frotándose gel hidroalcohólico” .

Pero la cosa no acaba aquí: “Prohibida la mascarilla tanto dentro como fuera de la casa. Si me engañas y te veo fuera de casa con bozal, te tiro a la calle. Deberás demostrar que no te has vacunado con ninguna dosis de esa basura genética”.

“Si te veo con mascarilla, te echo”: la condición para alquilar un piso que enfurece a las redes FOTO: milanuncios

Como era de esperar, el anuncio ha corrido como la pólvora a través de las redes sociales, donde los usuarios han dudado incluso de que se trate de algo real. Los que, en cambio, lo han considerado real, se han preguntado si las autoridades van a multar este tipo de ofertas.