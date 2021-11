Francia contra Wish: ordena borrar la “app” de compras y sus productos de Internet a dos días del Black Friday

Wish, la popular aplicación de compras con más de 500 millones de descargas solo en la PlayStore de Google, encara tiempos difíciles en Francia. Las autoridades del país ordenaron ayer la retirada de la “app” de las respectivas tiendas de aplicaciones de Google y Apple, así como la desindexación de todos sus productos en el buscador de Google. En otras palabras, ha ordenado borrar Wish de Internet en el peor momento posible para la “app”, a dos días del Black Friday.

La medida llega tras varios años de investigaciones sobre las actividades del popular “marketplace” en el país vecino que han concluido que una parte importante de los productos que se venden a través de Wish son peligrosos para el consumidor y no respetan la legislación europea en materia de seguridad.

Tras un análisis de 140 de ellos, el Servicio Nacional de Investigación (SNE) de la Dirección General de Competencia y Represión del Fraude (DGCCRF) ha señalado tres grupos de productos como los más peligrosos. Así, el 45% de los juguetes son considerados como tales, el 62% de la bisutería y el 90% de los aparatos eléctricos.

El objetivo de la decisión es “proteger a los consumidores y poner fin a los incumplimientos de Wish en materia de seguridad de los productos que vende”. El SNE ha explicado que en apercibimientos anteriores la plataforma ha incumplido la obligación de retirar en 24 horas productos señalados como peligrosos para el consumidor en numerosas ocasiones. También ha denunciado la práctica de cambiar el nombre al producto para sortear la decisión de retirarlo y que, en los casos en los que se ha procedido a su retirada, no se ha informado a los clientes de los motivos por los que un determinado producto ha dejado de estar a la venta.

Francia, donde Wish es el séptimo “Marketplace” por número de ventas, mantendrá las medidas tomadas hasta que Wish cumpla con la legislación europea en relación a la seguridad de los productos que vende.

Wish, que inició su andadura en 2010 de la mano de un ex ingeniero de Google, Piotr Szulczewski, es una “app” de compras del tipo “marketplace”. Wish no vende ni almacena productos ni realiza envíos, sino que facilita el contacto entre compradores y vendedores que son los que se encargan de la logística de las operaciones. Es conocida por ofrecer productos extremadamente económicos que en una gran parte provienen de vendedores chinos, por lo que los plazos de entrega de semanas son habituales en las compras realizadas en Wish.