CTRL+Z es el atajo de teclado más conocido de Windows, pero ¿cuál realiza la acción opuesta?

Windows tiene una larguísima lista de atajos de teclado que resuelven acciones habituales de forma rápida y pueden resultar muy útiles a todo tipo de usuarios. Entre todos ellos, el más popular puede considerarse CTRL+Z, que permite deshacer acciones en el ordenador y es admitido por muchos programas. No solo la última; ejecutándolo más veces el sistema sigue retrocediendo y deshaciendo las acciones anteriores, lo que facilita trabajar sin temor a cometer errores dado que, de esta forma, pueden revertirse rápidamente. Pero, con todo lo popular que es CTRL+Z, algo que desconocen muchos usuarios es el atajo alternativo que también permite la misma acción y, más importante, el que realiza la acción contraria.

La alternativa a CTRL+Z es ALT + Retroceso, mucho menos usado porque requiere las dos manos, dada la situación de esas teclas en los extremos opuestos del teclado.

Pero si estás leyendo este artículo es porque quieres conocer cómo realizar la acción de rehacer con la misma agilidad que otorga CTRL + Z, y ese es CTRL + Y. Probablemente, la razón por la que no es tan conocido es porque también obliga a utilizar las dos manos, lo que resta eficacia al atajo. También tiene una alternativa, pero es un poco más compleja: CTRL + Mayúsculas + Z, aunque tiene la ventaja de que las 3 teclas empleadas están muy próximas entre sí, lo que lo hace más práctico.

Los atajos de teclado más usados en Windows vienen de Apple

Lo cierto es que los atajos de teclado más populares -incluimos aquí también los de copiar (CTRL+C), cortar (CTRL+X) y pegar (CTRL+V)- tienen una historia que comienza mucho antes de Windows.

En 1974, el editor de texto Xerox PARC Bravo fue el primer programa en incorporar el atajo de teclado CTRL+Z para deshacer una acción. Entre los programadores del editor de Xerox se encontraba Larry Tesler, quien comenzó a trabajar en Apple en 1980.

Junto a Bill Atkinson, abogaron por la inclusión del atajo, en este caso usando la tecla Apple, actualmente conocida como Command, en lugar de CTRL. Lograron convencer a la compañía de introducir en el software del Lisa, el primer ordenador con ratón de Apple lanzado en 1983, un nivel de deshacer y rehacer, pero no múltiples como pretendían, algo que llegaría más tarde.

Desarrollando la interfaz gráfica de usuario, Tesler decidió también usar las teclas X, C y V junto con la tecla Apple para añadir las acciones de cortar, copiar y pegar. Curiosamente, en esta etapa CTRL+Z servía tanto para deshacer como rehacer. Si se quería lo primero, una pulsación en Z; si se buscaba lo segundo, había que añadir una segunda pulsación rápidamente.

En un mail enviado al Dr. Brad A. Myers de la Universidad Carnegie Mellon en 2016, Tesler explicaba cómo llegó a ellos: ‘El Lisa fue el primer sistema en asignar las teclas X, C, V y Z para cortar, copiar, pegar y deshacer (combinadas con la tecla Apple). Yo mismo las elegí. La X era un símbolo estándar de eliminación. La C era la primera letra de Copy (copiar). La V era un acento circunflejo invertido y, al parecer, significaba Insertar en al menos un editor anterior. La Z estaba junto a la X, la C y la V en el teclado QWERTY estadounidense, pero su forma también simbolizaba la tríada “Hacer-Deshacer-Rehacer”: el trazo superior hacia la derecha = un paso hacia adelante; el trazo del medio hacia la izquierda = un paso hacia atrás; el trazo inferior hacia la derecha = un paso hacia adelante de nuevo’.

Cómo llegaron a Windows los atajos de teclado de Apple

Windows 1.0, lanzado en 1985, fue el primer sistema operativo de Microsoft con una interfaz gráfica de usuario. Apple había licenciado algunos elementos de su Macintosh OS a la compañía de Bill Gates, pero no los replicó de la misma forma.

Hasta Windows 3.0 (1990), Microsoft utilizó atajos de teclado diferentes para las siguientes acciones:

Deshacer : Alt + Retroceso

: Alt + Retroceso Cortar : Mayúsculas + SUP

: Mayúsculas + SUP Copiar : CTRL + Insert

: CTRL + Insert Pegar: Mayúsculas + Insert

Estos atajos heredados todavía funcionan en Windows 11 y tienen sus fans. Fue con Windows 3.1, en 1992, cuando Microsoft incluyó en su sistema operativo a los que han sido objeto de este artículo, aunque habían comenzado a estar disponibles un año antes en Microsoft Word 2.0. Hoy, más de cuatro décadas después, todos estos atajos continúan haciendo el trabajo más fácil a millones de personas, tanto en ordenadores con Windows como con Mac, además de en otros sistemas operativos como Linux.