¿Vendes artículos en Wallapop, Milanuncios o Vinted? Cuidado con esta nueva estafa por Bizum

Con 18 millones de usuarios alcanzados el pasado mes de octubre, no es de extrañar que proliferen los intentos de estafas a través del popular servicio de pagos. La Oficina de Seguridad del Internauta ha alertado de un nuevo engaño a través de Bizum que tiene como objetivo a los vendedores de artículos que emplean este servicio para realizar cobros. Afecta principalmente a usuarios que realizan sus operaciones a través de plataformas en las que cualquiera puede poner artículos a la venta como son Wallapop, Milanuncios o Vinted.

Según explica la OSI, el estafador se hace pasar por un comprador interesado en un producto puesto a la venta. Contacta con el vendedor y, una vez se ha ganado su confianza y cree que negocia con un comprador genuino, le indica que quiere realizar el pago por Bizum. Pero en lugar de enviarle el importe de la venta, el vendedor recibirá una solicitud de pago por la misma cantidad.

Captura de un mensaje con este intento de estafa.

Si la víctima no lee detenidamente el mensaje y asume que es el cobro esperado, habrá comenzado a caer en la trampa. Tendrá una segunda oportunidad de detectar el engaño cuando acceda a la “app” de su banco para confirmar la transacción. Allí también se le informa de que lo que va a realizar es un pago y no una recepción de dinero, pero si no presta la suficiente atención y confirma la operación mecánicamente será el estafador quien se quede con el importe de una venta que nunca se ha realizado.

Al acceder a la "app" de su banco, la víctima tendrá una nueva oportunidad de detectar el engaño.

La OSI aconseja a las víctimas de esta estafa contactar con su entidad bancaria inmediatamente, aunque señala que en la mayoría de los casos no es posible revertir la operación. También informar a la plataforma donde haya tenido lugar el engaño y, si es necesario, denunciar ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.