¿Han entrado en tu cuenta de Facebook? Así puedes comprobarlo y saber quién, cuándo y dónde

Quizás sospeches que alguien que no eres tú está entrando en tu cuenta de Facebook o simplemente quieras asegurarte de que tu usuario y contraseña no han terminado en alguna de las muchas listas con credenciales provenientes de brechas de seguridad accesibles y alguien los está utilizando. La plataforma cuenta con herramientas de seguridad que te permiten comprobar cuando un usuario se conecta a la cuenta, el dispositivo empleado, la ubicación y el momento en que se produce el acceso. Información que, en el caso de que alguien acceda a la cuenta sin tu conocimiento, puede resultar muy útil para identificar al intruso y, lo más importante, expulsarlo y cortarle definitivamente el paso. Estos son los pasos que debes seguir tanto en la versión web como en la “app” de la red social:

Si usas la versión web de Facebook

1. Haz clic en el icono con la flecha en la esquina superior derecha.

2. En el menú que se despliega, selecciona Configuración y privacidad.

3. A continuación, haz clic en Configuración.

4. En la nueva página, selecciona Seguridad e inicio de sesión.

En esta sección puedes comprobar los accesos realizados a tu cuenta en los últimos meses. Revísalos para asegurarte de que no se han producido desde lugares en los que no has estado o con dispositivos que no has utilizado. Si encuentras entradas sospechosas o de las que no estás seguro, bien porque no conoces el modelo de móvil empleado o te indica un tipo de dispositivo o ubicación desconocidos, Facebook te ofrece dos opciones: ¿No eres tú? y Cerrar sesión.

Entradas como "Tipo de dispositivo desconocido" o "Ubicación desconocida" son mala señal. FOTO: La Razón (Custom Credit)

5. Haz clic en el icono con tres puntos correspondiente a la entrada sospechosa.

6. Selecciona Cerrar sesión para que el usuario y la contraseña introducidos esa sesión queden “deslogueados”.

7. Alternativamente, selecciona ¿No eres tú? para iniciar el proceso de proteger tu cuenta. Tras hacer una serie de comprobaciones, Facebook te guía a través de unos pasos en los que cambias la contraseña de tu cuenta y revisas aspectos como las direcciones de correo vinculadas o las “apps” agregadas recientemente para asegurar que no hay nada fuera de lugar. Al finalizar, tu cuenta ya está segura y el intruso no podrá volver a entrar.

Si usas la “app” de Facebook en el móvil

1. Pulsa en el icono de las tres rayas horizontales en la esquina superior derecha.

2. Pulsa en icono de la tuerca dentada para entrar en Configuración y privacidad.

3. Selecciona Contraseña y seguridad.

4. Pulsa en Ver todos a continuación de la opción Dónde has iniciado sesión.

5. Revisa las entradas y si quieres actuar sobre alguna pulsa en el icono de los tres puntos junto a la que te interesa.

6. En el menú de Revisar inicio de sesión, elige entre las opciones Cerrar sesión y Proteger cuenta que te llevará al mismo proceso que el comentado en el punto 7 referido a la versión web.

Si eliges "Proteger mi cuenta" Facebook te ayuda a cambiar la contraseña y revisar aspectos de seguridad de la cuenta. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Aún en el caso de no haber encontrado ninguna actividad sospechosa, siempre es recomendable cambiar periódicamente la contraseña de la cuenta y, a ser posible, no repetir las que ya empleas en otros servicios.