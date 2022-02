Star Wars: The Old Republic comienza su próximo capítulo con Legacy of the Sith

La última gran expansión de contenido de ‘Star Wars: The Old Republic’ se perfila como una experiencia de juego en constante evolución que presenta campañas de historias completamente nuevas, la capacidad para personalizar a nuestros personajes a un nivel complejo y varias actualizaciones de calidad de vida destinadas a que el juego sea más accesible que nunca. “Durante más de 10 años, BioWare ha hecho un trabajo increíble al continuar contando historias asombrosas y construyendo mundos y personajes increíbles en The Old Republic”, comenta Douglas Reilly, vicepresidente de Lucasfilm Games. “No podríamos estar más emocionados de continuar evolucionando y expandiendo esta icónica experiencia de Star Wars con el equipo”.

Una década de historias

Para celebrar el lanzamiento de ‘Legacy of the Sith’ y estos 10 años de historias, BioWare y Lucasfilm Games han colaborado en la producción de un nuevo tráiler cinemático de lanzamiento que prepara el escenario para los eventos de la expansión. El vídeo presenta a una nueva Padawan Jedi, Sa’har Kateen, que debe enfrentarse al traidor Darth Malgus y a los eventos de su pasado para evitar que el rebelde Lord Sith lleve su siniestro plan a la siguiente fase. Con este y otros argumentos, muchos jugadores encuentran en ‘Star Wars: The Old Republic’ la mejor narración RPG de BioWare, ya que les brinda la posibilidad de vivir su propia aventura de la serie galáctica durante una cantidad excepcional de tiempo.

Una imagen de la próxima expansión "Legacy of the Sith". FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Bioware.

La historia del videojuego se basa en la trama dinámica de ‘The Old Republic’ y la guerra en curso entre la República Galáctica y el Imperio Sith, lo que permite avanzar su nivel hasta un nuevo límite de 80 niveles. Los jugadores se aventuran en el planeta acuático de Manaan en una campaña para descubrir los planes insidiosos de Darth Malgus, el antagonista del juego cuyas secretas intenciones podrían significar la perdición tanto para los Jedi como para los Sith.

De manera complementaria, presenta una nueva función de Estilos de Combate que permite elegir de forma independiente una historia de origen específica y combinarla con una tecnología o conjuntos de habilidades de manejo de la Fuerza. Además, los conjuntos aumentan la personalización de los estilos de juego y equipo del jugador con un solo clic.

Todavía queda mucha galaxia por explorar

Una vez finalizadas las celebraciones del décimo aniversario, BioWare continuará lanzando contenido nuevo y actualizaciones para el juego. Entre los anunciados destaca Operación, Anomalía R-4, que llevará a los jugadores a explorar los restos de una estación de investigación del espacio profundo habitada por una camarilla de Sith exiliados. También se han previsto actualizaciones adicionales de la interfaz de usuario, una nueva renovación del modo jugador contra jugador (PvP), nuevas Estaciones Galácticas, encuentros, modernizaciones tecnológicas, mejoras visuales y más.

