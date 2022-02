Tecnología con fines humanitarios: Cruz Roja, de la teleasistencia a la inteligencia artificial

La organización, que representa el mayor movimiento humanitario del mundo, apuesta por la aplicación humanitaria de la tecnología con una cartera propia de servicios que cuenta con asistentes de voz, aplicaciones de realidad aumentada para menores hospitalizados, dispositivos IoT, soluciones de vídeo-comunicación interactiva o su ya veterana teleasistencia.

Cruz Roja es uno de los grandes referentes en la aplicación de la tecnología con fines humanitarios. La organización desarrolla colaboraciones con compañías como Vodafone, Amazon, Altran o Accenture, entre otras, para poner en marcha proyectos muy punteros: soluciones de teleasistencia, drones para salvamento de personas, un Alexa específico para temas de soledad y COVID, software basado en inteligencia artificial con múltiples aplicaciones, soluciones de salvamento marítimo, dispositivos de ayuda a personas con algún tipo de discapacidad...

La organización humanitaria va a aprovechar su presencia en el Mobile World Congress para entregar los galardones de la VI edición de los Premios de Tecnología Humanitaria que organiza anualmente, y que han recaído en los proyectos Trésdesis —elaboración de prótesis humanas con impresoras 3D—, Searching Help —una App que detecta tendencias suicidas en los usuarios— y Acción por los ODS ¡Pasa a la acción!, una plataforma colaborativa que fomenta el compromiso de la ciudadanía con la Agenda 2030 marcada por la ONU a través de los ODS.

La organización que elabora las prótesis —trésdesis es la denominación de esas prótesis— es Ayúdame3D, que en el último año ha repartido de forma gratuita más de 300 brazos impresos en 3D en más de 50 países, lo que ha mejorado la calidad de vida de muchas personas que han sufrido una amputación, principalmente niños. “La tecnología tiene que ser un medio para ayudar a los demás”, asegura Guillermo Martínez, fundador de Ayúdame3D. Sus creaciones se centran principalmente en brazos 3D que funcionan de forma totalmente mecánica con movilidad prensil y es la iniciativa ganadora de la categoría ‘Impacto’. Lo que comenzó con una impresora en la habitación de Guillermo y un pequeño crowdfunding, ha conseguido incentivar la creación de decenas de aulas tecnológicas en otros países y empoderar otros territorios, fomentando así el valor social de esta tecnología.

En la categoría ‘Impulso’ ha sido la aplicación Searching Help la iniciativa premiada por Cruz Roja, una aplicación para la prevención del suicidio. Funciona como sistema de escucha, detección y alerta y se instala en el dispositivo de los pacientes en la consulta de su médico de manera voluntaria. La aplicación rastrea las páginas por las que navega el usuario, la información a la que accede, sus conversaciones telefónicas y detecta lo que el consejo de expertos entiende como “comportamientos anómalos”: conductas que consideran peligrosas y que alertan de un posible suicidio. Como cuenta Eugenia Ponte, fundadora de Searching Help y psicóloga, “la aplicación genera una alerta en tiempo real al médico para que actúe de la manera más adecuada. Y a través de la inteligencia artificial, genera estadísticas generales y patrones de conducta, es decir, aprende de sí misma, lo que aporta a los profesionales una información muy valiosa que los pacientes no ofrecen, debido a su estado de ánimo, y que les permite actuar con rapidez.”. Sólo en nuestro país, 8.000 personas tratan de suicidarse cada año y 10 personas lo consiguen cada día, de ahí la importancia de contar con herramientas para abordar este problema.

Por último, y en la categoría ‘Cruz Roja’, la propuesta ganadora proviene de Teruel, y plantea un mapa elaborado de manera colectiva que visibiliza el compromiso de la ciudadanía con la Agenda 2030 a través de sus acciones. Se trata de ‘Acción por los ODS- ¡Pasa a la acción!’ una herramienta digital abierta y colaborativa que, en palabras de Dina Celma Carrión, impulsora de la iniciativa, “permite a cualquier persona consultar todas las propuestas existentes para acercarse a la consecución de los ODS y valorar, comentar y subir sus propias acciones, implicando a la sociedad en sus buenas prácticas y animando a nuevas acciones a todo el mundo por los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Larga historia de innovación

En la década de los 90, cuando implantó su servicio de teleasistencia, la organización ya se convirtió en un referente en la aplicación de la tecnología al servicio de personas vulnerables. Hoy, Cruz Roja sigue centrada en la innovación y el avance para desarrollar sistemas que ayuden a las personas, ahora bajo el paraguas de la Fundación de Tecnologías Sociales, TECSOS, fundada en 2002 y que desarrollan conjuntamente la propia Cruz Roja y la Fundación Vodafone España.

El origen de este camino tecnológico fue, efectivamente, el archiconocido botón rojo de la teleasistencia domiciliaria, un servicio que ofrece tranquilidad tanto a la persona que lo usa como a su entorno al poner a disposición de quienes lo necesitan ayuda inmediata en caso de emergencia con sólo pulsar un botón. Este desarrollo, aparte de que ha salvado miles de vidas, ha obtenido innumerables reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional.

A día de hoy, Cruz Roja sigue desarrollando proyectos tecnológicos punteros de la mano de grandes empresas, y también colaborando con universidades y favoreciendo el desarrollo de startups. Inteligencia artificial, dispositivos IoT, realidad aumentada, 5G, asistentes de voz… La versión tecnológica de Cruz Roja, todavía una gran desconocida, está contribuyendo a acercar el futuro.