Estos son los tres nuevos videojuegos para móvil que se suman al catálogo de Netflix

Netflix ha anunciado que sumará tres nuevos videojuegos al catálogo de la plataforma para sus suscriptores. Se trata de títulos inéditos para móvil que se unen a otras opciones lúdicas propuestas por la empresa como “Arcanium: Rise of Akhan”, “Krispee Street” y “Hextech Mayhem”, este último, un título que forma parte del universo “League of Legends”.

Los juegos que podrán disfrutar los socios de la plataforma “streaming” son “This Is A True Story”, “Shatter Remastered” e “Into The Dead 2: Unleashed”, los dos primeros ya se encuentran disponibles, mientras que la secuela de “Into The Dead” llegará próximamente al catálogo. Consulta a continuación cómo descargar los juegos en el teléfono usando la aplicación Netflix:

Tanto en teléfonos Android, como en iPhone, los usuarios verán una lista y una pestaña donde pueden seleccionar los juegos para descargar, desde allí tan solo se requiere pulsar en el juego deseado y descargar directamente. En tabletas, los usuarios verán una lista de juegos o pueden seleccionarlos a través del menú desplegable de categorías. También los puedes encontrar y descargar a través de los buscadores de Google Play y App Store.

This Is A True Story - Fecha de lanzamiento: 22 de marzo

Parece mentira, pero 771 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua limpia. En colaboración con Charity: Water, una organización sin ánimo de lucro que lleva agua limpia a países en desarrollo, Frosty Pop ha creado este videojuego narrativo de exuberantes imágenes para contar la historia real de la lucha diaria de una mujer africana por conseguir agua para su familia. Basado en entrevistas y experiencias de la vida real, "This Is A True Story" presenta hermosos paisajes dibujados a mano que los jugadores pueden explorar mientras luchan contra tormentas de arena y cazadores furtivos.

This is a True Story – Tráiler

Shatter Remastered - Fecha de lanzamiento: 22 de marzo

"Shatter: Remastered" es una versión actualizada de "Shatter", el juego lanzado para PlayStation 3 en 2009, un título retro de romper bloques que combina acción clásica, mecánicas únicas y batallas contra jefes. El juego presenta docenas de niveles que desafían la física con poderes y ataques fáciles de aprender, pero difícil de dominar. Esta versión optimizada para dispositivos móviles incluye tablas de clasificación globales para que puedas comparar tus puntuaciones con el resto de jugadores del mundo.

Shatter Remastered – Tráiler

Into The Dead 2: Unleashed - Fecha de lanzamiento: octubre

“Into The Dead 2: Unleashed” nos llevará a hacer lo que sea necesario para salvar a nuestra familia y sobrevivir al apocalipsis zombi con una mezcla de interminables secuencias de correr y disparar. En esta secuela de “Into the Dead” y, con un arsenal de poderosas armas, deberás evadir las amenazas de los zombis mientras atraviesas territorios traicioneros. El juego promete varios capítulos llenos de acción, docenas de niveles y cientos de desafíos.

Into the Dead 2 – Tráiler