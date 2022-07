El invento japonés con el que podrás hablar más de 40 idiomas

No todas las personas son buenas con los idiomas. Y las que sí, probablemente, hayan invertido el dinero en varias clases para aprender inglés, francés, o cualquier otra lengua que deseen.

Asimismo, puede darse el caso de gente que, pese a su pasión por viajar, no lo hace por miedo a tener que pasar la barrera del idioma y poder comunicarse con personas extranjeras. Pero la globalización permite, o en unos casos, obliga, a que personas tengan que salir de sus países en busca de trabajo u oportunidades de vida, lo que puede suponer una tarea complicada para varias personas, ya que muchas personas no logran entender la cultura de otros países, simplemente porque no conocen el idioma.

Pero dos famosos inventores de Japón llevaron hace un tiempo la traducción de idiomas a un nuevo nivel para poner fin a estos dilemas. Se trata de un traductor instantáneo llamado Muama Enence, que puede traducir fácilmente la voz en tiempo real a más de 40 idiomas usando solo unas pocas pulsaciones. De esta forma, no necesitarás saber o aprender otro idioma para ser capaz de comunicarte en él.

El invento ha sido diseñado pensando en la sencillez, por lo que lo puede utilizar cualquiera. Aunque contiene la última tecnología, el uso de este dispositivo es muy sencillo. Solo tienes que elegir el idioma en el que te quieres comunicar y grabar tus frases o palabras, que por muy largas que sean, el dispositivo las traducirá a la perfección.

Muama Enence permite que dos personas que hablen distinto idioma puedan mantener una conversación con facilidad. Tan solo tienes que presionar el botón “A” y comenzar a hablar. Una vez que quede grabado, el traductor la traducirá automáticamente, y se reproducirá la locución traducida de forma nativa.

Parece un reproductor de MP3, tiene un tamaño similar y te ofrece una traducción perfecta de un idioma con solo unos clicks. Este reconocimiento de voz ahorra mucho dinero, esfuerzo o tiempo. Así, se puede conectar a una red Wi-Fi o móvil y se debe descargar una aplicación para su uso.

Entre sus idiomas, se encuentra el árabe, alemán, catalán, inglés, francés, turco o rumano, así como ruso, ucraniano, coreano, japonés, chino o el mismo castellano, entre otros. Con su diseño, es fácil de llevar de un lado a otro en cualquier bolsillo.

Su precio, no obstante, alcanza el precio de 178 euros un dispositivo, aunque si se compran varios a la vez, el precio por dispositivo disminuye.