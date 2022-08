“Este es el tipo de información que la OTAN no quiere que se haga pública”, señala un ex funcionario del organismo sobre el hackeo.

Por varios motivos, la guerra de Ucrania ha demostrado cómo los hackers pueden alterar el resultado de un conflicto bélico. No solo se trata del avance tecnológico también de la ubicación geográfica y los actores implicados: tradicionalmente Rusia es uno de los países que cuenta con los hackers con mayores y mejores herramientas para llevar a cabo este tipo de delitos. El último caso es uno de los más graves ya que afecta a la OTAN y trataría sobre la filtración y venta de datos de documentos militares clasificados vendidos en línea.

Los datos se habrían filtrado desde la empresa MBDA Missile Systems, con sede en Francia e incluyen incluyen planos de armas que utilizan los aliados de la OTAN en la guerra de Ucrania. MBDA es uno de los líderes en el mercado de fabricación y desarrollo de misiles y trabaja con casi un centenar de fuerzas armadas del planeta. La compañía admitió que sus datos estaban entre la información hackeada… pero que ninguno de los archivos clasificados pertenece a ellos. La información habría sido pirateada a partir de un disco duro externo comprometido perteneciente a uno de sus proveedores.

En declaraciones a la revista Fortune un portavoz de la OTAN aseguró que “estamos evaluando reclamos relacionados con datos presuntamente robados de MBDA. No tenemos indicios de que alguna red de la OTAN haya sido comprometida”.

Por su parte, representantes de MBDA no negaron el ataque, aunque sí señalan que “no se trata de datos clasificados ni sensibles”, refutando las afirmaciones de los hackers sobre lo que están vendiendo.

Y es que de acuerdo con la BBC, ciberdelincuentes que operan en foros en ruso e inglés, están vendiendo 80 GB de los datos robados por 15 Bitcoins (aproximadamente €260.000) y afirman que ya han vendido los documentos a al menos un comprador.

En el anuncio de la oferta, los hackers afirman tener “información clasificada sobre el desarrollo de proyectos militares cerrados, así como documentación de diseño, dibujos, presentaciones, materiales de video y fotografía, acuerdos contractuales y correspondencia con otras empresas”.

La propia BBC habría recibido una muestra gratuita de 50 MB de los datos, que incluye documentos etiquetados como “CONFIDENCIAL DE LA OTAN”, “RESTRINGIDO DE LA OTAN” , “Información controlada no clasificada” y dos marcados como “SECRETO DE LA OTAN”. Estos últimos dos, si se confirma el robo, estarían en el segundo nivel de clasificación de la OTAN, que lo cataloga como “la divulgación no autorizada causaría graves daños a la OTAN”.

En declaraciones a la web británica, un ex funcionario de la OTAN afirmaba que “hay mucha sobreclasificación en la OTAN, pero estas etiquetas son importantes. El SECRETO DE LA OTAN no se aplica a la ligera. Este es realmente el tipo de información que la OTAN no quiere que se haga pública”. Y también agregó que las posibilidades de que los documentos hayan sido desclasificados eran escasas teniendo en cuenta que la mayoría de los archivos parecían haber sido creados entre 2017 y 2020.