En este mapa puedes ver todas las explosiones nucleares desde 1945

77 años después de la primera detonación nuclear, conocida como Trinity y realizada el 16 de julio de 1945 en el desierto Jornada del muerto en Nuevo México, Estados Unidos, el mundo ha visto como se han realizado más de 2.000 explosiones nucleares. Excepto las de Hiroshima y Nagasaki que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial, todas ellas corresponden a pruebas realizadas por las potencias nucleares. En tierra, aire y bajo el mar durante décadas, conformando un mundo en el que la amenaza nuclear es persistente como la actualidad se está encargando de recordarnos.

Trinity, la primera detonación nuclear de la historia. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía del Departamento de Energía de Estados Unidos / Wikipedia.

No todas las pruebas realizadas desde 1945 obedecen a fines militares, sino que también han tenido carácter científico y tecnológico. Por ejemplo, algunas de la serie de 48 pruebas nucleares llevadas a cabo entre 1967 y 1968 en la operación Crosstie en Nevada, Estados Unidos, tuvieron como objeto estimular la producción de gas natural mediante el agrietamiento de la roca en la formación subterránea del depósito o, por excesivo que suene, excavar un canal.

Rusia, por su parte, también realizó pruebas similares en 1971 para la construcción del canal Kama-Pechora que debía unir la cuenca del río Pechora en el norte de la Rusia europea con la del Kama, un afluente del río Volga, el más largo de Europa, y que finalmente no se llevó a cabo. Lo que no impidió que se detonasen tres bombas de 15 kilotones para demostrar la factibilidad de utilizar explosiones nucleares en la construcción de canales. Tras provocar un cráter de 600 metros, llegaron a una conclusión similar a la de los estadounidenses y decidieron que emplear cientos de bombas nucleares para construir todo un canal no era la mejor idea.

La isla Séverni ha sido uno de los lugares en los que Rusia ha llevado a cabo más test nucleares. FOTO: La Razón (Custom Credit)

El mapa con las detonaciones nucleares entre 1945 y 2016

Estos y muchos otros datos interesantes sobre la historia de las pruebas nucleares pueden encontrarse en un mapa interactivo de la empresa de cartografía Esri UK. El mapa Nuclear detonations since 1945 recoge todas las detonaciones nucleares que han tenido lugar en el planeta desde el inicio de la era nuclear.

Para navegar el mapa hay que hacer zoom en la zona que sea de interés. En los sitios de pruebas de Rusia y Estados Unidos se condujeron cientos de pruebas nucleares y en ellas hay que acercar la vista lo suficiente como para identificar y poder seleccionar iconos que de otra manera están amontonados.

Haciendo clic en cualquiera de ellos se abre una ventana con información básica sobre el test: fecha, lugar, potencia, tipo de detonación elegida (en la atmósfera, bajo el agua, subterránea, en superficie, en subsuperficie poco profunda, en globo, en túnel subterráneo, en pozo subterráneo, disparada, en caída libre y más variantes), el propósito (desarrollo de armas, efecto del arma, verificación de varios propósitos, investigación pacífica y pruebas de seguridad, entre otras) y un enlace a la Wikipedia con información sobre esa detonación en particular. El mapa emplea también un código de colores en los iconos que señalan los emplazamientos para identificar el tipo de prueba: rojo, azul y amarillo según se trate de combate, desarrollo de armas u otros propósitos.

Ubicaciones de pruebas nucleares realizadas en Estados Unidos. Conforme se acerca la vista, el mapa permite distinguir entre los iconos que se amontonan en un mismo lugar. FOTO: La Razón (Custom Credit)

El mapa también muestra una animación con la cronología de las pruebas pulsando el botón de reproducir en la parte inferior. El usuario puede establecer el periodo de tiempo en que quiere ver como el mapa se va llenando de iconos, señalando las pruebas que se realizan, mientras transcurren los años seleccionados, siendo 2016 el máximo. La mayor cantidad de test nucleares se llevaron a cabo en los años 60 y 70 del siglo pasado.