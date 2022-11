Unas nuevas gafas con inteligencia artificial permiten a las personas sordas ver y rebobinar conversaciones en tiempo real

Unas nuevas gafas inteligentes dotadas de inteligencia artificial ofrecen a las personas sordas o con problemas de audición una visualización de subtítulos en tiempo real de su conversación, justo delante de sus ojos, y les permiten rebobinar la charla para volver a leerla. La tecnología, llamada XRAI Glass, utiliza unas gafas de realidad aumentada “AR” que están conectadas a una aplicación de teléfonos inteligentes con un software basado en la inteligencia artificial que proporciona al usuario un nuevo tipo de asistente personal, que recuerda lo que se ha olvidado. La tecnología se inventó para las personas sordas, y sus inventores se inspiraron en la pérdida de audición del abuelo de 97 años del cofundador Dan Scarfe y su consiguiente dificultad para participar en las reuniones familiares, aunque ahora tiene usos potenciales para cualquier persona. La aplicación también cuenta ahora con la capacidad de traducir nueve idiomas diferentes casi en tiempo real, y habrá más en los próximos meses.

El “asistente de IA” utiliza tecnología de aprendizaje profundo, incluidos los modelos de aprendizaje a gran escala (LLM), para responder incluso a las preguntas más complejas. Uno de los impresionados por XRAI es Justin Osmond, a quien se le diagnosticó, a los dos años de edad, una pérdida auditiva severa. Osmond, hijo de Merrill Osmond, del grupo de pop estadounidense The Osmonds, quedó sorprendido por una conversación con su mujer mientras usaba las gafas: “Lo sorprendente es que no sólo puedo seguir todo lo que dice, sino que incluso si no la miro, si tengo que bajar la vista o mirar a otra parte, lo tengo todo delante”. Del mismo modo, a Tasha Ghouri, que se convirtió en la primera concursante sorda del reality show británico Love Island en 2022, se le saltaron las lágrimas al ver el habla traducida a texto en tiempo real. Ghouri nació con sordera y recibió un implante coclear a los cinco años. XRAI afirma que la aplicación es actualmente compatible con las gafas de realidad aumentada Nreal Air, pero espera trabajar con todos los fabricantes de gafas de realidad aumentada y XR en el futuro. La aplicación básica de subtítulos en directo es de descarga gratuita y los servicios de asistencia y traducción se pagan por suscripción.