Alien Isolation 2 confirmado, anticipamos los primeros detalles de una secuela muy esperada

‘Alien: Isolation’ es un título de acción y horror que ha resonado profundamente entre los amantes de las experiencias de supervivencia. Gracias a sus ingeniosas mecánicas de juego, ¡finalmente tendrá su merecida secuela! En el original de 2014 los jugadores asumen el papel de Amanda Ripley, la valiente hija de Ellen Ripley, mientras intentan sobrevivir a los aterradores Xenomorfos a bordo de una nave espacial.

La espera no ha terminado

El anuncio llega a través de una publicación en X (antiguo Twitter), espacio donde Al Hope, el director creativo del primer juego, revela que ‘Alien Isolation 2’ se encuentra actualmente en "desarrollo temprano" en las oficinas de Creative Assembly. Según sus palabras: "En el décimo aniversario, parece apropiado que sepan que hemos escuchado sus gritos de ayuda alto y claro. Hoy, estoy muy feliz de confirmar, en nombre del equipo, que la secuela de ‘Alien Isolation’ se encuentra en las primeras etapas del desarrollo." El juego está en desarrollo y (probablemente) se lanzará en PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC. Sin embargo, teniendo en cuenta que está en "desarrollo temprano", no esperes que se lance pronto.

In celebration of the 10th Anniversary🙏🎉🚨 pic.twitter.com/bTVJYKq8Fz