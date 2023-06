La familia de videoconsolas Xbox da la bienvenida a Xbox Series S con SSD de 1 TB.

Una de las novedades más importantes realizadas por Microsoft en su evento anual Xbox Games Showcase no ha sido un juego, sino la nueva versión de una de las consolas más populares de la compañía. Se trata de una nueva Xbox Series S en color negro -denominado Carbon Black- que monta una memoria SSD para cargar juegos y 1 TB de almacenamiento interno, lo que supone prácticamente el doble de capacidad que la edición tradicional de 512 GB.

Suponiendo una solución perfecta para disponer de más juegos instalados al mismo tiempo, el resto de especificaciones técnicas se mantienen con respecto al modelo original en una consola dirigida a quienes aún no cuentan con un dispositivo de la generación actual o desean actualizar su hardware con más espacio y un color diferente. El elemento estético también es importante, ya que el acabado y tono empleado es el mismo que se usa en la estilizada Xbox Series X y en su controlador.

