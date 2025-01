El avión más secreto de USA lleva un año en órbita

Desde 2010, cuando el OTV-1, el primer X-37B, se lanzó en su primera misión, mucho se ha hablado sobre esta nave no tripulada: que si estaba preparada para llevar armamento al espacio, que si su objetivo era espiar la estación espacial china… La realidad es que muy poco se sabe de ella.

El inicio del desarrollo del X-37B correspondió a la Nasa, pero muy pronto pasó a la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa o DARPA, por sus siglas en inglés. En el tiempo que pasó en el espacio desplegó un satélite de las Fuerzas Aéreas de EE.UU. llamado FalconSat-8, que incluía cinco pruebas distintas, incluyendo un “propulsor de plasma, una antena de metamateriales, un experimento con nanotubos de carbono y un dispositivo de aumento y control de energía”.

Ahora, su último hito es haber cumplido más de un año en órbita, desde que fue lanzado en diciembre de 2023, cuando se llevó a una órbita más alta que cualquiera de las misiones espaciales anteriores.

Desde esa órbita, se llevaron a cabo experimentos sobre los efectos de la radiación y probó tecnologías de Conciencia del Dominio Espacial. Estas últimas, según las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, se centran en “brindar sistemas cibernéticos, terrestres y espaciales que detecten, adviertan, caractericen, atribuyan y predigan rápidamente amenazas a los sistemas espaciales nacionales, aliados y comerciales, al tiempo que brindan capacidades de disuasión de seguridad nacional para contrarrestar aquellas amenazas identificadas que pueden prevalecer en un conflicto espacial”.

El vuelo también marca la primera vez que la Fuerza Espacial de Estados Unidos y el X-37B han intentado realizar una maniobra dinámica de aerofrenado. En un comunicado de Boeing, afirma que la nave “realizará maniobras de frenado aerodinámico innovadoras para llevar al avión espacial dinámico de una órbita terrestre a otra mientras se conserva el combustible. En asociación con la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, esta novedosa demostración es la primera de su tipo”.

The Boeing-built #X37B will perform ground-breaking aerobraking maneuvers to take the dynamic spaceplane from one Earth orbit to another while conserving fuel. Partnered with @SpaceForceDoD, this novel demonstration is the first of its kind.



