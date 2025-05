Cambia tu código PIN ahora si está en esta lista: tu dinero está en juego

Aunque las nuevas tecnologías traen consigo un gran avance en todo lo relacionado con la vida cotidiana humana, es importante prestar atención a los posibles inconvenientes que se pueden dar.

Uno de ellos va relacionado con el tema de la seguridad de este tipo de tecnologías. Hoy en día tenemos en nuestros dispositivos nuestras cuentas bancarias, tarjetas de crédito, información personal de gran valor y más.

Por este motivo es primordial crear contraseñas seguras que no puedan poner en peligro esta información tan valiosa. Los profesionales recalcan que para que las contraseñas sean seguras deben tener al menos 12 caracteres y otros elementos.

Lista de contraseñas que no se deben utilizar

En este caso, la forma de contraseña de la que hablamos es de los conocidos como códigos PIN. Estos, son generalmente códigos numéricos de 4 o 6 dígitos que se utilizan para autenticar a un usuario en un dispositivo o sistema, bien sea Tablet, móvil u ordenador.

Aunque parezca sencillo, hay ciertos números que no debemos colocar como PIN de nuestros dispositivos. Una investigación realizada en base a las contraseñas pirateadas de la página especializada have i been pwned, expone las contraseñas menos seguras en internet. Por lo que, si la tuya se encuentra en la siguiente lista debes cambiarla de inmediato:

1. 0000

2. 1010

3. 1111

4. 1122

5. 1212

6. 1234

7. 1313

8. 1342

9. 1973

10. 1974

11. 1975

12. 1976

13. 1977

14. 1978

15. 1979

16. 1980

17. 1981

18. 1982

19. 1983

20. 1984

21. 1985

22. 1986

23. 1987

24. 1988

25. 1989

26. 1990

27. 1991

28. 1992

29. 1993

30. 1994

31. 1995

32. 1996

33. 1998

34. 2000

35. 2002

36. 2004

37. 2005

38. 2020

39. 2222

40. 2468

41. 2580

42. 3333

43. 4321

44. 4444

45. 5555

46. 6666

47. 6969

48. 7777

49. 8888

50. 9999

Cómo crear una contraseña segura

Si se trata de un código PIN, debes evitar poner números sencillos como los arriba mencionados, ni 1234, ni 0000. Tampoco fechas de años que comprenda desde 1900 hasta 2025.

Tampoco debes utilizar información personal como fechas de nacimiento, aniversarios, números de teléfono u otros datos que alguien pueda adivinar fácilmente. Si es posible y tu teléfono te lo permite, crea un código PIN de más de cuatro dígitos.

Por otro lado, si se trata de una contraseña, recuerda que tienes todo el teclado para elegir qué caracteres poner. Alterna mayúsculas y minúsculas para aumentar la seguridad de la contraseña. Sustituye letras por números, como por ejemplo un cero por una "o" y añade caracteres especiales como "@!?&$=".

Además de los pasos previamente mencionados, como medida de seguridad extra se podrán llevar a cabo las siguientes acciones:

Utilizar gestores de contraseñas para controlar las claves.

No repetir las mismas contraseñas en distintas cuentas.

Cambiarlas cada cierto tiempo (3 meses).

No compartir las contraseñas con nadie.

Utilizar la verificación en dos pasos siempre que sea posible.