Cómo distinguir vídeos de guerra reales de los creados con videojuegos para desinformar

ARMA III es un simulador bélico desarrollado por la compañía checa Bohemian Interactive y lanzado en 2013. Tuvo su pico máximo de popularidad a mediados de la década pasada y aún sigue contando con una fiel base de usuarios, pero desde hace unos años cuando salta a la actualidad es siempre por el mismo motivo: su uso como herramienta de desinformación.

Imágenes del videojuego están siendo utilizadas para propagar mensajes falsos relacionados con conflictos como el de Israel y Palestina o Rusia y Ucrania. El pasado 8 de octubre, un día después del inicio de la ofensiva del grupo terrorista Hamás contra Israel, un clip de 21 segundos con el mensaje “Helicópteros israelís siendo derribados” era publicado en X y obtenía más de diez millones de reproducciones. En este caso, las Notas de la comunidad advierten de que es falso y que se trata de imágenes de ARMA III, pero eso no impidió su difusión ni que fuera republicado por otras cuentas obteniendo aún más visualizaciones.

This video certainly doesn't show a new air assault on Israel by Hamas militants, because it's actually from the video game Arma 3. pic.twitter.com/IcX7xs8QDp