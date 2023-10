Los controvertidos stickers que Facebook e Instagram permiten crear con IA.

Meta anunció la semana pasada una serie de novedades para sus redes sociales basadas en inteligencia artificial y entre las que se encontraba la posibilidad de generar stickers a partir de descripciones de texto en WhatsApp, Facebook e Instagram. Esta característica ya se ha habilitado para un grupo limitado de testadores en las dos últimas plataformas y los usuarios están descubriendo que no es complicado crear imágenes controvertidas. Algo que, en teoría, deberían impedir los filtros de Meta.

Estas imágenes son generadas utilizando el nuevo modelo de síntesis de imagen Emu que ha desarrollado la compañía de Mark Zuckerberg. Una vez disponibles, no están limitadas a la mensajería de Facebook o Instagram, sino que pueden compartirse fácilmente en redes sociales.

found out that facebook messenger has ai generated stickers now and I don't think anyone involved has thought anything through pic.twitter.com/co987cRhyu