Si este verano no has parado en casa es posible que hayas fundido tu tarifa de datos del móvil. Es posible que hayas usado tu móvil para ver series en las esperas en los aeropuertos o escuchar música en la playa y sin duda esto es lo que más datos consume. Sin embargo enviar Whatsapp es lo que menos consume así que puedes estar enviando información que tu tarifa no sufrirá por ello.

Para reducir el consumo de datos puedes bloquear las descargas automáticas, es decir que cada vez que un amigo te mande una foto no se te baje inmediatamente a tu teléfono. También puedes configurar tu smartpphone para que ahorre datos de este modo limitas comprimiendo la información que recibes cuando por ejemplo entras en una página web o en una aplicación de una red social como Facebook o Twitter. La música no debe faltar en tus vacaciones y por ello es conveniente precargar las listas de reproducción que más escuchas para poder acceder a ellas cuando no tengas wifi. Tanto Spotify como Youtube ofrecen estos servicios para oir o ver más tarde.

Si vas a necesitar tener a manos tus mapas en el lugar de tus vacaciones puedes descargar antes de tu viaje en tu móvil los mapas que vayas a necesitar sólo tienes que acceder a Google Maps y una vez tengas el lugar que quieres escribir "ok maps" en el cuadro de búsqueda y la app lo descarga automaticamente.

¿Qué tipo de tarifa de datos mensual para móvil es la preferida entre los consumidores? Al parecer, la respuesta a esta pregunta depende en gran medida de la nacionalidad del usuario, tal y como se ve en este gráfico realizado con datos de la macroencuesta Statista Global Consumer Survey. Así, mientras un 47% de los usuarios de teléfonos inteligentes residentes en Francia afirman haber firmado contratos de más 12GB al mes o ilimitados, esta proporción se reduce al 9% en el caso de Alemania. En el mercado germano, en cambio, la opción más popular es el paquete de datos de hasta 3GB.