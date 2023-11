Elon Musk anuncia el lanzamiento de una IA generativa para X/Twitter, “la mejor que existe”

Elon Musk, propietario de X, la antigua Twitter, ha anunciado el lanzamiento para un grupo limitado de usuarios de la red social de una inteligencia artificial generativa. Esta será un chatbot, al estilo de ChatGPT, que inicia sus pruebas este sábado y, según avanzó Musk el pasado abril, responde al nombre de TruthGPT.

“Mañana, @xAI lanzará su primera IA a un grupo selecto. En algunos aspectos importantes, es lo mejor que existe actualmente” ha publicado el millonario en X.

Tomorrow, @xAI will release its first AI to a select group.



In some important respects, it is the best that currently exists.