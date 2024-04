Esta es la nueva táctica de Ucrania para atacar en territorio ruso: globos meteorológicos con explosivos.

Los ataques de Ucrania en territorio ruso están siendo cada vez más frecuentes. Principalmente con drones, pero las autoridades rusas han afirmado en los últimos días que se están enfrentando a una nueva amenaza aérea proveniente de Ucrania: globos meteorológicos equipados con carga explosiva.

Según el Ministerio de Defensa ruso, el pasado sábado 20 de abril, a las 7 de la tarde en Moscú, “se detuvo un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista utilizando dos globos de pequeño tamaño contra objetos en el territorio de la Federación Rusa”. Los globos fueron destruidos cuando se encontraban en las regiones de Tula, a casi 400 kilómetros de la frontera con Ucrania, y Moscú, a 466 km.

No es el primer ataque de este tipo por parte de Ucrania. Dos días antes, el 18 de abril, Rusia había derribado otros 5 globos ucranianos. Según ha informado Associated Press, citando fuentes rusas, los globos estaban equipados con un dispositivo GPS y llevaban explosivos.

Estos globos son más difíciles de detectar que muchos drones y pueden transportar una carga útil de mayor tamaño. No tienen la capacidad de maniobrar en el aire, por lo que es probable que el GPS sirva para coordinar el lanzamiento del explosivo al llegar a un área concreta.

Según la agencia de noticias rusa MASH, estos derribos se han producido después de que en marzo se localizara, a 64 km de la frontera con Ucrania, un globo meteorológico ucraniano con un kilógramo de TNT. Este tipo de ataque habría sido diseñado para infundir miedo entre la población y confundir a las defensas aéreas rusas.

The Ukrainian Armed Forces have launched a series of meteorological balloons equipped with explosives deep into Russia for the first time. One of them was intercepted by air defense systems in the Lipetsk region.



According to Mash, a modified unmanned aerostat carrying kilograms… pic.twitter.com/0XjfgyzbSd — MD (@distant_earth83) April 17, 2024

“Al menos otro artefacto fue destruido en la región de Kursk. Algunos de los globos tenían minas de 81 mm adheridas, otros tenían reflectores en las esquinas a modo de radar, para que la defensa aérea los confundiera con un dron”, afirma MASH, que también señala que si antes estos globos se lanzaban de uno en uno desde Ucrania, ahora se hace en grupo. De acuerdo con Sergie Shoigu, ministro de Defensa de Rusia, su ejército ha derribado 37 globos ucranianos desde que comenzó la invasión.

En imágenes publicadas originalmente por el canal ruso de Telegram del 1er Destacamento de Belgorod y recopiladas por el usuario DanielR en Twitter, se muestra uno de estos globos y sus componentes. Entre ellos, un controlador, munición, un rastreador GPS y un módulo Bluetooth.

6. A Bluetooth module is the brains of the balloon. This module can enable a relay (via a transistor) to pass current through the wire loop that holds the string for the munition. The loop will become very hot melting or burning through the string thus releasing the munition. pic.twitter.com/hVJ3VyMXXX — DanielR (@DanielR33187703) April 22, 2024

De acuerdo con el experto en globos Jamey D. Jacob, en declaraciones a The War Zone, el globo de las imágenes “parece ser un globo de presión cercana a cero, de un tipo que me gusta llamar globos de 'bolsa de basura' porque se pueden construir de forma económica a partir de materiales comunes y fáciles de obtener, como bolsas de basura o lonas de pintor, usando cinta adhesiva o sellado térmico. El globo oscuro también puede indicar que es un heliotropo, también conocido como globo solar, y utiliza calefacción solar para una elevación total o parcial.”

3. This photo gives a better idea of the payload. There is a pop bottle followed by a container holding the controller electronics. Next in line is a tracking device. At the bottom is a munition. pic.twitter.com/GsJWSaRCrl — DanielR (@DanielR33187703) April 22, 2024

El uso de un globo meteorológico "parece justificar esto, ya que se usaría para el ascenso inicial como globo propulsor hasta que explota y luego se usa el globo sustentador", afirma Jacob. “Sin un sistema de propulsión, se desplaza con los [vientos] predominantes, pero tienes un control limitado al cambiar de altitud. Dependiendo del tamaño del globo, que es difícil de determinar aquí, puede transportar entre 1 y 10 kg de carga útil”.

Los componentes encontrados en los restos del globo, incluido un dispositivo SPOT Trace que es el que envía los datos de ubicación GPS, “son todos componentes estándar de globos”.

Según Zach Yap, ingeniero de Oaire, los globos de las imágenes publicadas son similares a modelos disponibles en Amazon, como el de Tedco, que se vende por 20 dólares: “el sistema parece funcionar con la idea de que se desplazará hacia un área donde lo han programado para dejar caer la carga útil cortando la línea de vuelo con un cable caliente”.