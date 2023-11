El gadget del sábado: pulsómetro Coros, apunta directo al corazón del deporte

La tecnología del deporte es una de las que más rápido avanza, no solo por el descubrimiento de nuevos materiales o el desarrollo de nuevos dispositivos. Las zapatillas o los tejidos también por la capacidad de los dispositivos para medir con precisión nuestras rutinas de entrenamiento. En este último apartado entra el pulsómetro Coros, reconocido como uno de los mejores inventos de este año por la revista TIME.

Ahora bien, la pregunta obvia… si ya tenemos un reloj que mide no solo nuestras pulsaciones, también nos ubica en una ruta, nos da la distancia y el ritmo… ¿para qué necesitamos un pulsómetro? Si nos tomamos el deporte en serio, es tan importante como un buen calzado. El uso de un monitor de frecuencia cardíaca (hablamos de uno fiable y lo más preciso posible, más que los relojes habitualmente destinados a ello) nos asegura que estamos entrenando a la intensidad adecuada para obtener los beneficios esperados.

La frecuencia cardíaca de este modo nos indica si estamos sobreentrenando o no estamos a la intensidad adecuada. Y la diferencia de uno o dos latidos detectados, es una gran diferencia. Y hablando de discrepancias… Mientras un reloj debe actuar en zonas con tejido poco profundo, los pulsómetros se aprovechan de mediciones en tejidos que dan resultados más precisos, ya sea en el pecho o en la zona superior del brazo, como el pulsómetro Coros.

En lo que a diseño respecta, básicamente estamos ante una pulsera con un material algo rugoso que garantiza quedarse en el sitio. Pesa apenas 19 gramos y tanto el material del tejido, como el propio pulsómetro y están preparados para las condiciones tanto de carreras en asfalto como en entornos algo más “salvajes”. Eso sí, soportan una lluvia convencional, pero no sumergirse bajo agua. Algo extraño en un monitor de este tipo. Es cómodo, ligero y preciso… pero cuidado en lluvias muy fuertes.

Dicho esto, recomendamos que, al ajustarlo en el brazo, lo hagamos en una zona que no esté sujeta a roces o golpes con otras zonas de nuestro cuerpo, ya que eso puede alterar algo la lectura. En lo que a mediciones respecta, utiliza diferentes sensores ópticos para un seguimiento preciso y permite transmitir los datos hasta a tres dispositivos diferentes mediante Bluetooth. Lo positivo es que no tienen que ser necesariamente de Coros, pueden ser de cualquier otra marca. Se vinculan rápido y cada vez que nos lo ponemos automáticamente se vinculan con los dispositivos seleccionados, sin problema. Lo negativo: necesitamos descargarnos la app de Coros en el dispositivo seleccionado.

Supuestamente, la batería recargable ofrece unas 38 horas de uso y hasta 80 días en modo reposo. Si bien las 38 pueden ser reales, hay que hacer algunas distinciones. Es raro que, si tenemos un pulsómetro, estemos 80 días sin recargarlo, no llegamos a este punto. Y si bien la batería dura más de 36 horas, sí hay que tener en cuenta que si dejamos de correr, pero seguimos con el pulsómetro puesto, este seguirá consumiendo batería, ya que no tiene un botón de apagado o encendido. Para que deje de funcionar, simplemente hay que quitárselo. El tiempo total de carga es de dos horas, suficientemente rápido como para no tener problemas en la mayoría de las situaciones. Una luz nos alerta de cuándo hay que cargarlo y si está vinculado correctamente. El resto es correr y saltar.

Veredicto

Su precio (79 euros) lo ubica en el rango de lo habitual entre la competencia, pero el software de Coros y también su hardware, lo respalda. Si de verdad tenemos una intención de entrenamiento seria, es una muy buena inversión. Si solo corremos los fines de semana como actividad recreativa, nos podemos quedar con el reloj deportivo seleccionado.