Las listas son la nueva función de WhatsApp: así puedes usarlas para poner orden en tus chats.

Para una gran cantidad de usuarios, WhatsApp es la principal app que usan en su teléfono y el motivo por el que lo desbloquean una y otra vez. Comenzó sustituyendo a los SMS y ha terminado haciéndolo también con las llamadas para muchos casos de uso. Es uno de los principales centros de la vida digital de las personas y, con el uso y el tiempo, es normal que acabe convertido en un galimatías de chats en los que puede ser difícil encontrar lo que se busca.

WhatsApp ha ido añadiendo funciones que facilitan manejarse entre la selva de chats como son los filtros de Favoritos, No leídos y Grupos o la búsqueda dentro de las conversaciones. Ahora, una nueva función que ayudará a poner orden en las conversaciones de los usuarios está siendo desplegada. Se trata de las listas de WhatsApp.

Ojo, aquí no hablamos de las listas que uno puede introducir en un mensaje, sino de la capacidad de crear nuevos filtros que agrupen y organicen las conversaciones. Según informa WABetainfo, la función de listas de chats de WhatsApp ha terminado su desarrollo y está siendo desplegada entre los usuarios de la beta, y en las próximas semanas llegará a más.

Las listas funcionan de manera similar a Favoritos, aunque dando más opciones de personalización. Consiste en configurar nuevos filtros que el usuario puede nombrar como quiera y agrupar en ellos los contactos o grupos que desee. De esta manera, solo tendrá que pulsar en la etiqueta creada para que la app muestre solo los chats de esa lista.

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.22.5: what's new?



WhatsApp is rolling out a feature to filter chats through custom lists, and it's available to some beta testers!

Some users can experiment with this feature by installing certain previous updates.https://t.co/GRgjV6B4zvpic.twitter.com/UeAn6gZ4Pm