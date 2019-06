Vodafone lanza a partir de este sábado sus primeros servicios comerciales de 5G en quince ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, La Coruña, Vigo, Gijón, Pamplona, Logroño y Santander), convirtiéndose así en la primera operadora en poner en marcha este servicio en el país y uno de las primeros en Europa.

Sin embargo, muchas personas todavía desconocen qué es exactamente el 5G y qué utilidades tendrá esta nueva tecnología. Aquí va una pequeña guía para neófitos en la cuestión:

¿Qué es el 5G?

Es la quinta generación de la red móvil, entendiendo por generación a cada una de las etapas que han ocurrido en la telefonía móvil desde su surgimiento. Así, cada una ha contado con sus características propias. Primero apareció el 1G analógico, que sólo permitía hablar por teléfono; le sucedió el 2G y los SMS; el 3G aportó el internet móvil, mientras que con el 4G llegó la banda ancha móvil, que permitió el visionado de vídeos en directo o la realidad virtual.

El despliegue 5G se hará sobre la frecuencia de 3,7 Ghz, en la que adquirió 90Mhz la compañía en julio de 2018 en la subasta en España. Se estima que para 2025, el 29% del total de líneas móviles en Europa serán 5G.

¿Qué mejoras incorpora respecto al 4G?

Multiplicará la velocidad de las comunicaciones móviles hasta lograr picos de 1 a 10 Gbps, más de lo que ofrece actualmente la fibra óptica. Esto servirá, por ejemplo, para descargarse una serie en el móvil en segundos.

El segundo gran cambio consiste en una reducción de la latencia, en otras palabras, el tiempo de respuesta de la red desde que se da una instrucción a un dispositivo hasta que éste reacciona. Las mejoras de la red 4G han rebajado ese tiempo hasta los 30 milisegundos, pero el 5G lo llevará al entorno de 1 a 5 milisegundos, prácticamente a tiempo real. Esta mejora es clave en casos de uso como la conducción autónoma o la operaciones quirúrgicas llevadas a cabo de forma remota.

Por último, permitirá tener más dispositivos conectados, “hasta un millón por kilómetro cuadrado o 100 por metro cuadrado”, según José Luis Sancho, director de Accenture Digital para España, Portugal e Israel. Esta característica hará realidad ese mundo en el que cualquier objeto esté conectado, desde la lavadora o la nevera a los robots industriales o los coches autónomos.

¿Dónde llegará antes esta tecnología?

Según la GSMA, patronal de los operadores móviles, el 5G será este año una realidad en 21 mercados, entre ellos EE UU, Australia y China, donde la nueva red servirá para llevar la banda ancha hasta los hogares que no tienen fibra. Otros dos países aventajados son Japón y Corea del Sur, donde el 4G es incapaz de dar respuesta al uso intensivo en datos que allí se hace.

El despliegue 5G se hará sobre la frecuencia de 3,7 Ghz, en la que adquirió 90Mhz la compañía en julio de 2018 en la subasta en España. Se estima que para 2025, el 29% del total de líneas móviles en Europa serán 5G.

¿Cuánto costará la nueva red?

Según la GSMA, se espera que para 2025 los operadores móviles habrán invertido entre 300.000 y 500.000 millones de euros en el despliegue del 5G sólo en Europa.

¿Qué operadores y teléfonos llevan ventaja en esta tecnología?

En España, todos los operadores de red cuentan con espectro para la red 5G. Los teléfonos que comercializará Vodafone son de la marca Samsung (Samsung Galaxy S10), LG (LG V50 ThingQ) y Xiaomi (Xiaomi Mi MIX3), no así de Huawei, cuyos terminales no han sido certificados aún y que se incluirán una vez que no existan dudas sobre los mismos, sin mencionar el reciente veto de empresas como Google.