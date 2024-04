Madrid in Game pone rumbo a Nueva York tras el éxito de su cita tecnológica en Miami.

Madrid in Game es una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, con algo más de un año de vida, que busca impulsar el sector de la industria del videojuego de España, generar empleo y ayudar a internacionalizarlo. El programa continúa dando pasos hacia adelante en este último aspecto con su presencia en el eMerge Americas que ha tenido lugar este jueves y este viernes en Miami.

Se trata de una convención de tecnología enfocada a la innovación que reúne cada año a capitalistas de riesgo, emprendedores e innovadores tecnológicos de todo el mundo. Durante las dos jornadas, casi un centenar de empresas e inversores se han acercado al estand de Madrid in Game para conocer, de la mano del concejal del área de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, la apuesta municipal por el desarrollo de la industria del videojuego en Madrid.

En este foro, Niño ha puesto en valor el ecosistema del gaming en la capital, que genera cerca de 5.000 empleos directos e indirectos en el sector y aglutina el 56,5 % de los grados y posgrados especializados en esta industria de España. El concejal ha presentado, asimismo, el programa de emprendimiento Start IN Up de Madrid in Game, el Campus del Videojuego, y otros pilares estratégicos como el Clúster del Videojuego, que ya cuenta con más de 70 compañías y con la asociación de otros consistorios del país, como el de Valencia o el de Málaga, y que está posicionando a España como un referente del sector.

Nueva York es la próxima parada de Madrid in Game

Con el objetivo de atraer talento e inversores a la capital española, y dentro de un ambicioso programa de internacionalización que incluye paradas en América, Europa y Asia, Madrid in Game viaja de Miami a Nueva York.

La ciudad de los rascacielos acogerá, el próximo 23 de abril, un evento de networking en el icónico edificio Chrysler con los responsables de toma de decisiones de compañías desarrolladoras de videojuegos e inversores especializados en empresas de la industria para presentar la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid y su apuesta por el sector del gaming y los eSports.

El impulso internacional de la industria del videojuego nacional es una de las prioridades de Madrid in Game, que ya estuvo en el mes de marzo en la Game Developers Conference 2024 de San Francisco para "seguir construyendo marca, dando visibilidad al proyecto en el sector del videojuego a escala internacional, generando contactos relevantes para su ecosistema y apoyando a las start-ups del Start IN Up Program", según explicó en una nota de prensa.

Ya en 2023, Madrid in Game tuvo participación en las principales ferias de videojuego del mundo, incluyendo la Game Developers Conference de ese año, el Tokyo Games Show y la Gamescom de Colonia, entre otras.