De la ciudad al videojuego: la capital pasa pantalla con Madrid In Game

El cine o la literatura escogen a menudo escenarios reales para situar sus narrativas. De hecho, algunas series como «Juego de Tronos» han hecho virales algunas localizaciones de nuestra geografía nacional, sin ni siquiera mencionar sus nombres. Una auténtica obra de difusión turística suponen ejemplos como «El Quijote» y La Mancha. Pero, los videojuegos también pueden funcionar como un verdadero escaparate para los grandes núcleos urbanos.

La franquicia de Nintendo «Mario Kart» lanzaba hace unas semanas un recorrido de la ciudad de Madrid, en su versión para smartphones. Años atrás, ya había hecho algo así la saga «Gran Turismo», en su quinta edición. Como sucede en los deportes de motor en la realidad, las carreras por circuitos urbanos son una gran oportunidad para mostrar los principales atractivos de una ciudad en cuestión de minutos. Sin embargo, la aparición de la capital española en las consolas no queda ahí. La saga «Animal Crossing», inauguraba recientemente una visita virtual al Museo del Prado, una forma de lo más original de acercar el arte a los más jóvenes.

Pero esta fulgurante apuesta de las grandes casas de videojuegos por Madrid no es fruto de la casualidad. El ayuntamiento local lleva tiempo trabajando en el desarrollo de uno de los centros de «gaming» con financiación pública más avanzados. Aquí no solo posicionan la ciudad en el primer plano de la industria del gaming, creando marca, sino que también trabajan en desarrollar los mejores juegos posibles para impulsar su imagen en esta dimensión.

El proyecto «Madrid In Game» promovía hace unos días la segunda edición de los «Madrid In Game Hack Jams». Este evento reúne a diez equipos en una competición que tiene como objetivo estimular la creatividad, la colaboración, la innovación y el talento. Su propósito fundamental es congregar a desarrolladores y artistas que forman parte de la industria para esbozar el futuro de la gamificación. Durante este maratón de creación de videojuegos de nivel profesional, se presta especial atención a aspectos como la sostenibilidad, la inclusión y el progreso social. Además, se busca fomentar el talento de jugadores y abrir puertas a oportunidades de empleo o la gestación de nuevos proyectos.

Bajo el lema «Transformar Madrid más allá de los videojuegos» y con el firme compromiso de impulsar, fortalecer y educar en la industria de los videojuegos, los participantes se reunieron en el Experience Center del Campus del Videojuego. Allí trabajaron incansablemente durante las siguientes 48 horas para concebir un nuevo juego. En dicho entorno, más de cien participantes de todo el país se reunieron durante dos días para dar vida a sus ideas y propuestas. Por ejemplo, los juegos que surgieron durante la primera edición, los cuales están disponibles en la plataforma de Itch.io, presentaron escenarios en los que la ciudad se transformaba en una metrópoli flotante, una sociedad subterránea o un mundo distópico futurista. Así, estos encuentros dan origen a distintas formas de entender e imaginar Madrid.

Para los organizadores, «es una oportunidad inmejorable de posicionar la ciudad en el escenario internacional a través de títulos tan reconocidos como Mario Kart. La repercusión de que una parada sea en nuestra ciudad ayuda enormemente a fortalecer la apuesta del Ayuntamiento de Madrid por el sector e industria de los videojuegos». Además, aseguran que «en la actualidad, Madrid In Game tiene como objetivo principal potenciar y retener el talento local, pero estos grandes hitos internacionales y que los desarrolladores más prestigiosos vean en Madrid un escenario atractivo para sus creaciones nos llena de satisfacción e impulsa a seguir invirtiendo».

Esta segunda edición de «Hack Jams», acogió ponencias de acceso libre de profesionales de la industria del gaming y representantes de otros sectores como Coro Saldaña o Andrea Coloma, CEO de Sight Management Studio y Senior Fashion Designer de MANGO. Como balance de estos encuentros, el concejal de Innovación y Emprendimiento de Madrid, Ángel Niño, destaca para LA RAZÓN que «estamos ante una iniciativa de largo recorrido. Son muy valiosas la creatividad y la cooperación que van aparejadas a estas jornadas».

De rabiosa actualidad

La original iniciativa «El Tardeo de Madrid in Game» contará hoy en su quinta edición con Alberto Guerrero, Head of Esports de Riot Games. Acompañado de Javier Sanabria, comentarista profesional de League of Legends, el invitado hará un recorrido por su carrera, además de repasar títulos de calado internacional como «League of Legends» o «Valorant». Por si fuera poco, Madrid In Game acaba de participar en Tokyo Game Show 2023, una de las ferias del sector más importantes del mundo, que este año ha concentrado 13.000 asistentes.