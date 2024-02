Móviles antiguos que hoy valen miles de euros: estos son los 10 más cotizados.

Ha transcurrido más de medio siglo desde que el 3 de abril de 1973 Martín Cooper, ingeniero senior de Motorola, llamara a Joel Engel, de la empresa de telecomunicaciones AT&T, para informarle de que lo estaba haciendo desde una calle de Nueva York con un prototipo que una década después sería el DynaTAC 8000X, el primer teléfono móvil de la historia. Este fue un éxito, con más de 300.000 unidades vendidas en el primer año a un precio alrededor de 4.000 dólares de la época que hoy equivalen a más de 10.000. Un precio estratosférico incluso comparado con los tope de gama actuales, aunque el que tiene hoy en día no le va demasiado a la zaga. Un DynaTAC 8000 en perfectas condiciones puede llegar a valer hasta 4.000 euros.

Este fenómeno, el de los móviles cuyo momento pasó pero que mantienen o han ganado un nuevo valor como piezas de coleccionista, ha aumentado conforme han pasado los años y el caso del primer móvil de Motorola no es el más sorprendente.

Hay que tener en cuenta que se tienen que dar varias circunstancias para que un móvil se revalorice de esta forma y no todos cuentan con el peso histórico del modelo de Motorola. Los modelos que más se han revalorizado con los años y se venden a altos precios reúnen características como un buen estado de conservación, mucho mejor si está precintado y nunca se ha usado, antigüedad y el impacto (debe ser grande) y popularidad (no demasiada para que su disponibilidad no reduzca su valor) que tuvo el terminal en su momento. Según el portal especializado en antigüedades Love Antiques, los 10 modelos de móviles más valiosos, siempre en relación a su estado de conservación, que pueden alcanzar mejores precios en subastas son los siguientes.

Motorola Rainbow StarTac (115 € - 470 €)

Motorola Rainbow StarTac. La Razón.

El StarTac 8500 de 1996 fue el primer móvil en formato concha y su éxito hizo que Motorola continuara la familia con nuevos productos. El Rainbow StarTac llegó un año después con un diseño muy colorido y completamente alejado de lo común entonces.

Ericsson R290 (350 € - 1.175 €)

Ericsson R290. The Norwegian Telecom Museum.

Este modelo fue uno de los primeros teléfonos satelitales y contaba con una antena plegable tan larga como el propio teléfono. Fue lanzado en 1999.

Orbitel Citiphone (700 € - 1.175 €)

Orbitel Citiphone. Komisarrex.

Llegó al mercado en 1987, fue conocido como el primer “teléfono ladrillo” por su formato y estaba al alcance de pocos usuarios.

Technophone PC105T (700 € - 1.750 €)

Technophone PC105T. Geni.

Terminal de 1986 que dio inicio a la tendencia de los móviles cada vez más pequeños que las pantallas de los smartphones revertieron 25 años después. A pesar de alcanzar los 525 gramos, era el primer móvil que se podía llevar en un bolsillo.

Nokia 8800 Sirocco Edition (590 € - 2.350 €)

Nokia 8800 Sirocco Edition. Nokia.

Diseñado como un teléfono de lujo, tuvo varias versiones. que llegaron a partir de 2005. En 2007, Nokia lanzó una 8800 Sirocco bañado en oro de 24 quilates.

IBM Simon Personal Communicator (940 € - 2.350 €)

IBM Simon Personal Communicator. IBM.

Los smartphones tuvieron este predecesor en los años 90. IBM lo lanzó en 1994, contaba con pantalla táctil y podía enviar correos electrónicos y faxes.

Mobira Senator (940 € - 2.350 €)

Mobira Senator. Nokia.

Anterior al DynaTAC 8000X, se trata de un teléfono “transportable” para automóviles. Salió en 1982 y pesaba casi 10 kilogramos.

Nokia 7700 (1.175 € - 2.350 €)

Nokia 7700. Nokia.

Este poco conocido terminal de Nokia lo es por una buena razón: nunca salió al mercado. Se trata de un prototipo de smartphone con el sistema operativo Symbian que la compañía fabricó entre los años 2003 y 2004 y del que existen pocas unidades.

Motorola DynaTAC 8000X (940 € - 4.100 €)

Motorola DynaTAC 8000X Archivo Archivo

El primer móvil comercializado salió en 1983. Pesaba 800 gramos, tenía una altura de 33 centímetros incluyendo la antena y su autonomía era de media hora en conversación.

Prototipo de preproducción del iPhone 1 (+ 11.700 €)

Prototipo de preproducción del iPhone 1. Ebay.

Según Love Antiques, algunas de estas unidades raras de ver han llegado a alcanzar los 30.000 euros en subastas. Se distinguen del iPhone de primera generación que salió a la venta en 2007 por llevar impresos en la parte trasera datos relacionados con su conectividad y la versión del prototipo.