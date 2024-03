MultiVersus: el videojuego regresa con ánimos renovados y muchas funciones nuevas

Después de atravesar un amplio período de pruebas abiertas, ‘MultiVersus’ el videojuego de lucha gratuito que se sirve de los personajes de Warner Bros. para proporcionar altas dosis de acción, clausuró sus servidores el pasado verano, pero esta inactividad no ha durado mucho tiempo. A través de un comunicado publicado en el sitio oficial del estudio Player First Games, la desarrolladora asegura que la versión completa de ‘MultiVersus’ se podrá descargar desde el 28 de mayo de forma gratuita en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

MultiVersus Warner Bros. Games

Las claves

El videojuego regresará, pero lo hará con muchos cambios importantes. Uno de los más evidentes es el cambio de motor, sustituido por Unreal Engine 5. Además, se promete un código de red renovado que se ha diseñado para brindar una "experiencia en línea de clase mundial", un nuevo modo JcE (Jugador contra Entorno), más personajes, nuevos escenarios basados en universos y entornos reinventados, un modo cooperativo en línea, gráficos mejorados y más. Tony Hyunh, director de juego, explica que el equipo ha "trabajado en varios cambios y actualizaciones para ofrecer una experiencia de juego mejorada", comenta. "Un aspecto central de MultiVersus es la gran cantidad de personajes icónicos del juego, con el telón de fondo de universos y entornos reinventados".

El nuevo MultiVersus crece en personajes

Player First Games, hace especial hincapié en la jugabilidad del modo cooperativo en línea, que complementa con un plantel de personajes famosos de las franquicias de Warner Bros., entre los que se incluyen Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn y Black Adam (DC); Shaggy y Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny, el Demonio de Tasmania, alias Taz y Marvin el Marciano (Looney Tunes); Arya Stark (Juego de Tronos); Tom y Jerry (Tom y Jerry); Finn el humano y Jake el perro (Hora de aventuras); Steven Universe y Granate (Steven Universe); el Gigante de hierro (El gigante de hierro); LeBron James (Space Jam: Nuevas leyendas); Rick Sánchez y Morty Smith (Rick y Morty), Gizmo y Stripe (Gremlins) y una original criatura llamada Perreno. "Añadiremos personajes nuevos y realmente emocionantes a la lista, junto con más etapas de mundos que aún tenemos que explorar [...] También habrá nuevos ataques y mecánicas de combate para cada uno de los personajes", comenta el director.