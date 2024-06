La NASA cancela una caminata espacial con un extraño mensaje

No es la primera vez que la NASA cancela una caminata espacial o actividad extravehícular en una de sus misiones. Ya había ocurrido el año pasado debido a un Blob Mortal también en la Estación Espacial Internacional (ISS) y ahora se produce esta nueva cancelación de un paseo que hubiera sido el número 90 de la NASA en la ISS. ¿La razón? “Una incomodidad con el traje espacial”, según un comunicado de la agencia estadounidense. Lo que esto significa o implica específicamente aún no está claro.

Según el comunicado, los astronautas programados para la excursión, Tracy C. Dyson y Matthew Dominick, se habían equipado completamente antes de que se cancelara la misión, pero una hora antes se quitaron los trajes y cancelaron la misión.

Hasta ahora, la NASA no ha divulgado más detalles, pero Reuters informó que pocos minutos antes del aviso, se escuchó a otro astronauta de la NASA, Mike Barratt, pidiendo a los controladores de vuelo una línea privada para discutir un tema médico.

No está claro si esto se relaciona con la cancelación y tampoco sabemos qué astronauta estaba teniendo el problema de incomodidad. Al menos no parece que haya sido algo demasiado grave. En su actualización, la NASA dijo que todos "los miembros de la tripulación de la estación están sanos y los trajes espaciales funcionan como se esperaba".

Lo que no se sabe es si habrá una caminata espacial de recuperación, pero la agencia espacial sí confirmó que la próxima tendrá lugar el 24 de junio. Esta no es la primera vez que se suspende la actividad extravehicular en la ISS por problemas con los trajes. En 2019, la primera caminata espacial exclusivamente femenina de la NASA se pospuso de manera un tanto vergonzosa cuando una de las astronautas descubrió que su traje espacial no era de la “talla” correspondiente.

Lo que es más angustioso, en 2022, la agencia tuvo que suspender casi todas las caminatas espaciales programadas después de que se encontró agua en el casco de un astronauta que acababa de completar un paseo.

Si bien no se trata de incidentes graves, sí reavivan la discusión sobre cuándo la NASA finalmente actualizará los trajes de sus astronautas, algo que cada vez parece más necesario.