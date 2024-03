Oscar 2024: Dónde ver en streaming Oppenheimer y el resto de películas premiadas

La 96 edición de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, los Oscar, no se ha salido del guión previsto y ha otorgado sus principales reconocimientos a 'Oppenheimer', la película sobre uno de los científicos que desarrolló la bomba atómica. La ceremonia, al contrario que en las últimas ediciones, ha sido más entretenida y aunque no ha arrojado sorpresas ha dejado un puñado de momentos divertidos entre los que destacan la intervención de un John Cena desnudo presentado el Oscar a mejor vestuario o Ryan Gosling cantando su tema de la banda sonora de 'Barbie'.

Este fue el único premio que se llevó el gran hit del año, poco frente a las 7 estatuillas de la película de Christopher Nolan: Mejor película, Mejor dirección, Mejor actor, Mejor actor de reparto, Mejor montaje, Mejor fotografía y Mejor música. 'Oppenheimer', al contrario que otros filmes premiados ya está disponible para ver en streaming en Movistar+ y en pocos días lo estará en SkyShowtime. La fecha para su estreno es el 21 de marzo.

'Barbie', que llegó a la noche de los Oscar con 8 nominaciones solo puedo llevarse una estatuilla correspondiente a la mejor canción original por el tema 'What Was I Made For' que interpreta Billie Ellish. La película de Greta Gerwig que ha convertido en superestrella a Margott Robbie puede verse en HBOMax.

'American fiction' no ha sido ni de lejos una película tan exitosa o promocionada como las anteriores, pero se ha llevado el Oscar al mejor guión adaptado. Esta sátira de la cultura woke que ha dirigido Cord Jefferson está disponible en Prime Video.

El resto de películas premiadas no se encuentran aún disponibles en streaming y para verlas hay que acudir a una sala de cine. Estas son 'Pobres criaturas', 'Los que se quedan', 'Anatomía de una caída', 'La zona de interés', 'El chico y la garza' y 'Godzilla Minus One'.

Entre los cortometrajes premiados, 'La maravillosa historia de Henry Sugar' está disponible en Netflix, mientras que 'War is Over' y 'The Last Repair Shop' no han llegado a las plataformas de streaming. Sí lo ha hecho, en cambio, el mejor documental del año para la Academia. '20 días en Mariúpol' puede verse en Filmin.