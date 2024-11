Playlists de Spotify, la nueva forma de distribuir software pirata.

Resulta paradójico. Las plataformas de streaming han hecho que, en los últimos años, haya descendido el pirateo de productos audiovisuales y musicales. En este último caso, Spotify, que tiene una previsión de alcanzar los 665 millones de usuarios al terminar el año, ha jugado un papel importante para que la piratería musical sea un problema mucho menor para la industria, pero ahora está siendo utilizado por los piratas para promover la distribución de copias ilegales de software. ¿La razón? Que sus playlists o listas de reproducción posicionan mucho mejor en los resultados de búsquedas de Google que las páginas de descargas tradicionales.

Si hace años era fácil encontrar páginas con enlaces de descarga ilegales, el buscador es ahora mucho más restrictivo y, en muchas ocasiones, no las indexa. No sucede lo mismo con las playlists que provienen de una plataforma con autoridad, de cara a los resultados de búsquedas, como es Spotify.

Por este motivo, la plataforma de streaming de música y podcasts está siendo explotada para aparecer en los resultados de búsqueda promocionando la descarga de software pirata, cheats para trampear videojuegos y enlaces spam. Los ciberdelincuentes lo hacen introduciendo las palabras clave que les interesan [por ejemplo, un crack que permite saltar la protección de un programa] y enlaces en los nombres y descripciones de las listas de reproducción y podcasts.

Un ejemplo de esta práctica, denunciado recientemente en X por el experto en ciberseguridad Karol Paciorek, es una lista de reproducción titulada 'Sony Vegas Pro 13 Crack...' que dirigía a los usuarios a un sitio web que ofrecía software pirateado. Este tipo de webs, como es habitual en las que distribuyen o enlazan software ilegal, pueden contener malware o conducir a sitios fraudulentos de phishing.

