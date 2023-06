El polémico videojuego de disparos Six Days in Fallujah comienza su andadura.

Una década después de su anuncio, el videojuego táctico de disparos cooperativo ‘Six Days in Fallujah’, se encuentra en posición de comenzar su andadura en el Acceso Temprano de Steam. El 22 de junio de 2023 se publicará el título que, (ahora desarrollan en los estudios Victura), retrata la segunda batalla de Fallujah, Irak, ocurrida a finales de 2004 y considerada como el enfrentamiento más sangriento de los conflictos actuales. Según los desarrolladores, desde 1968 (el año más sangriento de la guerra de Vietnam) no se ha producido una batalla de proporciones similares.

Basado en historias reales

Para recrear la historia de la Segunda Batalla de Faluya, el equipo de producción está recibiendo el asesoramiento de un centenar de soldados, marines y ciudadanos iraquíes. La combinación de acto documental con jugabilidad realista es el centro de interés de los creadores para llevar a los jugadores una experiencia documentada de guerra urbana. Es decir, es un juego basado en historias reales que promete una experiencia "táctica en primera persona altamente realista", con "escenarios del mundo real que requieren tácticas de la vida real".

Six Days in Fallujah. Victura.

El juego es un JvE (Jugador contra el Entorno) y permite que hasta cuatro usuarios se enfrenten a enemigos controlados por una IA que "usará las mismas tácticas contra ti". Según explican sus responsables son capaces de perseguir, flanquear, emboscar e incluso atraer al jugador hacia trampas, entre otras tácticas. Lo anterior es importante porque los mapas serán diferentes en cada nueva partida, ya que se generan con soluciones procedimentales. Esto significa que los edificios se remodelan por dentro y por fuera, los enemigos asumen nuevas ubicaciones y surgen nuevas amenazas, de modo que las tácticas deberían ser diferentes con cada intento.

Seis días en Fallujah

Algunas asociaciones islámicas, como el CRAI - Consejo de Relaciones Estadounidenses- han mostrado preocupación por las características de la experiencia. La agencia entiende que, al tratarse de un evento real, el videojuego normaliza la masacre de pueblos islámicos en occidente. “Juegos como Six Days in Fallujah solo sirven para glorificar la violencia que se cobró la vida de cientos de ciudadanos iraquíes y justificar la guerra en Irak, que realmente tenía un sentimiento de repulsión por el pueblo musulmán”, asegura Huzaifa Shahbaz, abogada de CRAI.

Six Days in Fallujah. Victura.

Desde su anuncio en agosto de 2009, el proyecto inicial de Atomic Games para PC, Xbox 360 y PlayStation 3, se ha mantenido suspendido por la controversia que genera su formato. En febrero de 2021 Victura sumó fuerzas con Highwire para sacar adelante el proyecto, un estudio fundado por antiguos desarrolladores de ‘Halo’ y ‘Destiny’, algo que ha proporcionado un definitivo soplo de vida a la producción.