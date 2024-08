¿Qué hay detrás de los continuos retrasos de Pc Fútbol 8? Las redes dictan sentencia.

PC Fútbol es una serie de videojuegos de simulación de gestión futbolística que fue muy popular en España durante las décadas de los 90 y principios de los 2000. Desarrollado originalmente por la empresa española Dinamic Multimedia, el juego permitía a los jugadores asumir el rol de un mánager de un equipo de fútbol, tomando decisiones sobre fichajes, alineaciones, tácticas y aspectos económicos del club.

Hace varios meses se anunció que los más nostálgicos podían volver a esos tiempos, pues la saga de videojuegos estaba de vuelta, ahora bajo el nombre 'PC Fútbol 8'. Este nuevo videojuego ya debería haber salido y tras un nuevo retraso de su lanzamiento, los usuarios se lo toman como una ofensa disfrazada de broma.

Hace unos días, los desarrolladores del juego comunicaron que todo estaba listo para lanzar el juego el 5 de agosto. Sin embargo, llegó el lunes y, en un giro que ya parece habitual, PC Fútbol volvió a retrasar el lanzamiento, informando a sus patrocinadores de que el juego no estaría disponible debido a "un problema al reconectar la sección de fichajes". La nueva fecha propuesta fue ayer a las 19:30, y, una vez más, no se lanzó el juego.

El lanzamiento del juego ha sido pospuesto nuevamente, pero esta vez con algunos detalles que no presagian nada positivo. Para empezar, no ha habido ninguna actividad en las redes sociales de PC Fútbol desde finales de julio, lo que no parece ser una buena señal para el futuro del videojuego. Además, normalmente, cuando el lanzamiento se retrasa, los compradores anticipados reciben un aviso, algo que en esta ocasión no ha sucedido.

Tampoco se ha publicado ninguna información al respecto. Los desarrolladores de PC Fútbol ya han incumplido sus promesas en varias ocasiones, y esta vez lo han hecho dos veces en solo un par de días, lo que ha generado una fuerte reacción negativa por parte de la comunidad.

Las reacciones en las redes sociales

A estas alturas, algunos han optado por tomárselo con humor y han compartido diversos memes, pero también hay compradores muy molestos que acusan al estudio de fraude, llegando incluso a mencionar a organizaciones de defensa del consumidor como FACUA.