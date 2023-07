El truco para que el algoritmo de TikTok te muestre vídeos como si fueras un nuevo usuario

TikTok ha sido la red social con mayor crecimiento en los últimos años, ha captado a un público muy joven que ve a otras plataformas, más longevas y establecidas, como “antiguas” y ha sabido enganchar a sus usuarios con su propuesta de vídeos cortos. Las claves de su éxito están en una capacidad tecnológica que permite una experiencia de usuario más fluida que en Instagram o YouTube, pasando de un vídeo a otro de forma instantánea y sin instantes de demora, y un algoritmocapaz de seleccionar los contenidos que van a mantener pegados a los usuarios a la pantalla con una gran eficacia.

Sin embargo, también puede darse el caso de que ya no estés contento con la selección que realiza o, simplemente, saturado de ver el feed dominado por un determinado tipo de vídeos en los que has tenido interés durante un tiempo, pero ya no. Por supuesto, puedes comenzar a buscar otro tipo de contenidos y el algoritmo no tardará demasiado en adaptarse, pero hay una forma más rápida de hacerlo. Esta es reseteando el algoritmo y comenzando como si fueras un nuevo usuario sin un historial de vídeos a sus espaldas que determina el tipo de contenidos que la plataforma muestra.

Para reiniciar el algoritmo de TikTok y usar la plataforma como si fueras un nuevo usuario del que todavía tiene que descubrir qué le interesa, debes seguir estos pasos.