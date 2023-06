Cómo usar Google Maps sin internet

Todo tiempo pasado fue mejor... cuando nos conviene lógicamente. Pero hubo una época, no muy lejana, en la que se preguntaba a la gente del lugar cómo llegar hasta determinado sitio, sea un bar, una cascada o un hotel. A veces no terminábamos en el sitio deseado y otras nadie nos entendía. Pero la tecnología ha cambiado eso y ahora podemos usar mapas en nuestros móviles y en smartwatch que nos indican cómo llegar, cuánto tiempo falta, nos sugieren reservarnos un taxi, nos recuerdan dónde aparcamos y hasta nos cuentan las calorías si vamos caminando. Pero claro, para todo esto hay que usar internet. El problema es que no siempre podemos: nos queda poca batería y consume mucho, estamos en otro país y el roaming no está disponible... Aún así, siempre podremos usar Google Maps sin internet.

Hay dos trucos muy sencillos. El primero de ellos es el más lógico y está disponible directamente desde la aplicación. Cuando sabemos que vamos a determinada ciudad o en el hotel nos sugieren una excursión pero no tendremos acceso a datos, buscamos en la app de Mapas la ruta y en los tres puntos de opciones que generalmente tedremos en la parte superior, pulsamos y tendremos la opción de descargarnos el mapa en modo off-line.

Podremos configurar todas las rutas que vayamos a usar y descargarlas (directamente en el dispositivo o en un soporte alternativo) y una vez llegado el momento, accedemos a él, desde la sección de Mis Mapas y podremos navegar. Porque sí, aunque no estemos conectados a internet o no tengamos datos, el GPS utiliza una señal diferente y no depende de la conexión. De modo que, cuando abramos el mapa que nos hemos descargado, también podremos ver nuestro progreso en la ruta. La ventaja es que consume menos batería y procesamiento, la desventaja es que requiere mucha más memoria y si vamos justos en este apartado, se puede volver difícil.

Aquí es cuando entra la segunda opción.

No todas las aplicaciones de mapas tienen la posibilidad de descargarse la ruta. Y no siempre tendremos memoria para guardar muchos mapas si nos vamos de vacaciones. Para esto existe una pequeña trampa. Lo primero es ir a nuestra galería de fottos y abrir una nueva carpeta y nombrarla, por ejemplo, Vacaciones 2023. Allí pondremos los mapas. Vamos a la app de Mapas, seleccionamos la ruta y la dividimos en secciones en las que se aprecien todos los detalles y que estos entren en la pantalla. Y es en ese momento cuando hacemos una captura y vamos avanzando mientras hacemos capturas. Las ponemos en orden en nuestra carpeta y ya las tendremos disponibles y para compartir.

Es cierto que no veremos nuestro progreso en directo, pero tampoco dependeremos de ningún tipo de conexión, se consumen muchos menos recursos y tiene la enorme ventaja de que si aún así nos perdemos, siempre podremos usar una técnica milenaria: pedir direcciones y hablar con la gente.