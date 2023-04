El truco de Google Maps para saber dónde has aparcado tu coche

Sábado por la noche, sales con tus amigos a cenar y después, la velada se alarga y decidís seguir en otro bar, pub o discoteca. No has bebido porque conduces, pero has pasado muchas horas fuera de casa y estas en un lugar que no te resulta familiar. Tras el fin de la quedada, recuerdas que no sabes dónde has aparcado tu coche. Un problema muy familiar, que ahora con Google Maps, tiene solución.

Esta es una de las situaciones más comunes, pero no la única, de cualquier conductor. No solo saliendo de fiesta, sino en otras situaciones como ir al médico, a comprar o a visitar a un familiar. Nos obligamos a recordar el nombre de la calle, algún edificio allegado que nos recuerde la ubicación o hasta hacemos una foto donde nos encontramos, para que tengamos menos dificultad. Ahora, Google Maps tiene una función ideal para acabar con estos dolores de cabeza.

Gracias a los nuevos avances de Google, seamos o no un conductor despistado sabemos que el buscador cuenta con esta opción perfecta para poder identificar, en cuestión de segundos, la ubicación de nuestro vehículo sin que tengamos que estar pensando por qué calle hemos girado, qué había cerca o dar vueltas como si no hubiera un mañana por calles hasta encontrar nuestro vehículo.

Cómo saber dónde está mi coche con Google Maps

Una vez que abrimos Google Maps, cuando hemos aparcado y ya tenemos nuestras manos y ojos libres de la circulación, debemos pinchar en la marca azul que vemos en pantalla, que indica, como bien sabemos, dónde nos encontramos en ese precio momento. Al hacer clic, se abre una pantalla desplegable de opciones, pero la que nos interesa a nosotros es la que pone “Guardar aparcamiento”. Así, pinchamos y ahora ya podemos ir donde queramos, ya que la ubicación se ha quedado guardada en el rastreador y podremos buscarla cuando lo necesitemos.

Además, podemos compartir con otros usuarios la ubicación de nuestro aparcamiento, o para ser más clásicos, guardar el nombre y apuntarlo en un mensaje o nota del móvil. Por otro lado, podemos eliminar la ubicación cuando queramos, sin necesidad de que se quede guardada de forma permanente. Esta función, además, permite controlar el tiempo de estacionamiento que llevamos en el lugar donde hemos aparcado, así como si se trata de una zona azul o lugar en el que esté prohibido aparcar pero no parar, para poder evitar multas innecesarias.

Google Maps es una de las aplicaciones más utilizadas de la compañía, y en los últimos años, ha sido perfeccionada en numerosas ocasiones, de tal manera que el usuario puede disfrutar de una cómoda aplicación con varias funcionalidades en una. Ya no solo el saber dónde hemos aparcado el coche, también nos puede indicar si hay radares cerca, obras en las carreteras que transitamos o modificaciones en el transporte público debido a una huelga u otras situaciones esporádicas. Más allá de lo más conocido, Google Maps dispone de varios trucos y funciones para poder sacarle el máximo partido a la aplicación, ya sea desde nuestro teléfono móvil o en la web de otro dispositivo.