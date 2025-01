Los viajes en el tiempo ya son posibles: resuelven la paradoja del abuelo

Durante mucho tiempo se ha considerado imposible viajar en el tiempo, en parte debido a la paradoja del abuelo. Este enigma plantea la pregunta de qué sucedería si alguien viajara en el tiempo y evitara que su abuelo tuviera hijos. Sin embargo, un nuevo estudio, publicado en Classical and Quantum Gravity, puede haber resuelto este problema. La respuesta llega combinando la relatividad general, la mecánica cuántica y la termodinámica, pero vamos por partes. Nuestra comprensión cotidiana del tiempo se basa en la física newtoniana: los acontecimientos progresan linealmente desde el pasado hasta el futuro. Pero la teoría general de la relatividad de Einstein desafía esta suposición. De acuerdo con la relatividad, el tejido del espacio-tiempo puede comportarse de maneras que desafían el sentido común, un ejemplo de ello son los agujeros negros y su capacidad para ralentizar el tiempo. Una de las predicciones de la relatividad general es la posible existencia de curvas temporales cerradas: caminos a través del espacio-tiempo que retroceden sobre sí mismos, lo que teóricamente permite a un viajero volver al pasado. “En la relatividad general, todas las formas de energía y momento actúan como fuentes de gravedad, no solo la masa – explica el autor del estudio Lorenzo Gavassino -. Esto significa que, si la materia está rotando, puede arrastrar el espacio-tiempo con ella. Si bien este efecto es insignificante en los planetas y las estrellas, ¿qué sucedería si todo el universo estuviera rotando?” En un universo donde toda la materia rota, el espacio-tiempo podría deformarse tanto que el tiempo efectivamente se doblaría sobre sí mismo, formando un bucle. De este modo, una nave espacial que viajara a lo largo de un bucle de este tipo podría, en teoría, regresar a su punto de partida, no solo en el espacio sino también en el tiempo. Uno de los mayores desafíos para el viaje en el tiempo radica en las paradojas que crea. La paradoja del abuelo es solo un ejemplo. Estos problemas surgen porque asumimos que las leyes de la termodinámica, las leyes que gobiernan el calor y la energía, funcionarían normalmente en un bucle temporal. “De hecho, la ley de aumento de la entropía (una medida del desorden en un sistema) es la única ley de la física que distingue entre el pasado y el futuro – añade Gavassino -. Hasta donde sabemos, la entropía es la única razón por la que recordamos eventos pasados ​​y no podemos predecir los futuros”. Así, las fluctuaciones podrían tener efectos dramáticos en un viajero en el tiempo. Por ejemplo, a medida que disminuye la entropía, los recuerdos de una persona podrían desaparecer y el envejecimiento se revertiría. “El aumento de la entropía es la razón por la que morimos. ¿Qué sucede cuando se invierte la muerte?", se pregunta Gavassino. Este fenómeno podría incluso hacer que los eventos irreversibles, como matar al propio abuelo, sean circunstanciales en un bucle temporal, anulando la paradoja por completo. Si bien los hallazgos de Gavassino ofrecen un marco teórico convincente para el viaje en el tiempo, la pregunta sigue siendo: ¿existen realmente curvas cerradas similares al tiempo en el universo real? La mayoría de los físicos son escépticos. Stephen Hawking, por ejemplo, propuso una famosa conjetura de protección de la cronología, sugiriendo que las leyes de la física podrían impedir que se formen bucles temporales en primer lugar. Esto podría implicar que el espacio-tiempo se vuelva singular (o se rompa) justo antes de que se pueda establecer un bucle. span>Aun así, el trabajo de Gavassino es valioso para ampliar los límites de nuestra comprensión del universo.

“Lo que me parece interesante de este tema es la forma en que nos obliga a pensar en el papel de la entropía en la generación de nuestra experiencia del universo, que es probablemente mi tema favorito en toda la física”, concluye Gavassino. Incluso si no existen bucles temporales, comprenderlos y modelarlos podría brindar información sobre fenómenos reales. Por ejemplo, explorar cómo evoluciona y se comporta la entropía real a escala subatómica podría brindar información fascinante sobre el comportamiento de los sistemas subatómicos y su termodinámica.