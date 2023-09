Assassin’s Creed Nexus VR: la experiencia más inmersiva de la saga se deja ver por primera vez.

‘Assassin’s Creed Nexus VR’, para aquellos que no sepan de su existencia, es la primera producción de gran presupuesto de la franquicia en realidad virtual y promete inmersivas experiencias mientras los jugadores encarnan a varios maestros Assassin. Es decir, actúan físicamente como ellos en primera persona. Ahora se ha confirmado que la empresa francesa de entretenimiento publicará el videojuego el 16 de noviembre de 2023 en Meta Quest Platform (incluyendo Meta Quest 2, Meta Quest 3 y Meta Quest Pro).

Para que te hagas una idea de la propuesta se han publicado materiales donde se desvelan algunas referencias de su núcleo argumental, que tiene como epicentro los siniestros planes de “Abstergo” para manipular las creencias de la gente usando tecnología antigua. Para defender el libre albedrío, la producción propone un viaje por las memorias recién descubiertas de tres maestros Assassin de distintas épocas, cada uno de ellos con sus propias armas y jugabilidad específica. Con Connor, por ejemplo, nos podremos adentrar en la Revolución de las Trece Colonias, mezclado entre multitudes y acabando con sus enemigos con un lanzamiento de tomahawk; con Kassandra descubriremos el mundo de la Antigua Grecia y realizaremos el icónico salto de fe desde monumentos históricos.

También se podrán usar las sigilosas hojas ocultas de Ezio para eliminar con discreción a sus enemigos en la Italia del Renacimiento. Los jugadores tendrán que oponerse a las maquinaciones de “Abstergo” como hackers encubiertos a los que contratará la jefa de ciberseguridad de la empresa, una mujer llamada Dominika Wilk, que tiende a trabajar con métodos poco ortodoxos. La conocida actriz Morena Baccarin interpreta a este nuevo personaje en el lore de ‘Assassin’s Creed’.

Meet Dominika Wilk, Abstergo's expert in cybersecurity and espionage.



Played by @missmorenab, she’ll supervise your investigations in the Animus, as you'll infiltrate their operations to sabotage their plans. #AssassinsCreedNexusVRpic.twitter.com/QL2Qw5ZYRK