Call of Duty y demás juegos de Activision Blizzard llegan al servicio de nube de Ubisoft

Ubisoft ha anunciado el acuerdo que les otorga los derechos de transmisión de Call of Duty en la nube y todos los demás títulos de Activision Blizzard que se lanzarán durante los próximos 15 años una vez que se complete la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Esto permitirá a Ubisoft el acceso a la transmisión en la nube de los juegos de Activision Blizzard a más jugadores en todo el mundo cuyos derechos existirán a perpetuidad.

De esta forma, se fortalecerá aún más la oferta de contenido de Ubisoft a través de su servicio de suscripción Ubisoft+, además de permitir a Ubisoft otorgar licencias de acceso en streaming del catálogo de juegos de Activision Blizzard, incluidos los lanzamientos futuros, a empresas de juegos en la nube, proveedores de servicios y fabricantes de consolas lo que ayudará a ampliar el acceso de los jugadores a todos los servicios de transmisión.

La experiencia de Ubisoft en el desarrollo de servicios y distribución en línea junto con sus relaciones con proveedores de streaming seguirá brindando más opciones para que los jugadores participen en los juegos que aman tanto de Ubisoft como de Activision Blizzard. Ubisoft+ podrá ampliar aún más su creciente biblioteca de títulos, permitiendo a los jugadores jugar en múltiples plataformas, incluidas PC, consolas Xbox y Amazon Luna, con una única suscripción a Ubisoft+ Multi Access, y en la plataforma PlayStation con Ubisoft+ Classics.

