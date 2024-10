El estreno de Red Dead Redemption revoluciona PC y supera todas las expectativas

Tras años de espera, los jugadores de PC finalmente pueden embarcarse en el venerado western ‘Red Dead Redemption’ de Rockstar. El título, que acaba de debutar en PC ya ha registrado un número considerable de jugadores simultáneos. Según datos de SteamDB en el momento de publicar este artículo, ‘Red Dead Redemption’ tiene 8,697 personas jugando. Esta acogida es un claro indicativo de que, aun con el paso del tiempo, el peso narrativo y la jugabilidad de este clásico mantienen todo su atractivo.

Una espera recompensada

Desarrollada en colaboración con Double Eleven, la versión de ‘Red Dead Redemption’ para PC ofrece una serie de mejoras gráficas que aprovechan el potencial del hardware actual. Entre sus principales novedades se encuentra una resolución nativa de 4K a 144 Hz, compatibilidad con monitores Ultrawide y Super Ultrawide, y soporte para tecnologías avanzadas de escalado, como NVIDIA DLSS 3 y AMD FSR 3.0. La incorporación de DLSS Frame Generation también promete proporcionar un rendimiento fluido en configuraciones exigentes, mientras que el soporte para HDR10 propone mejoras en la calidad visual con colores vivos y contrastes profundos.

Los usuarios de PC también pueden aprovechar una extensa lista de opciones relacionadas con la personalización gráfica, desde la calidad de sombras hasta la distancia de visualización. Esto se traduce en la posibilidad de adaptar el juego a una importante variedad de configuraciones de hardware y preferencias personales. Además, el juego incluye soporte completo para teclado y ratón.

Una narrativa atemporal

La esencia de ‘Red Dead Redemption’ permanece intacta y a pesar de los avances gráficos, la narrativa y el diseño del juego se mantiene fiel a la versión original, garantizando que tanto veteranos como nuevos jugadores disfruten de la mítica historia de Marston. Ganador de más de 170 premios como “Mejor Juego del Año", el título ofrece mucho más que un Western en mundo abierto: es una exploración profunda de la redención, la venganza y la búsqueda de una vida mejor en un Salvaje Oeste implacable. Esta narrativa atemporal combinada con el desarrollo de sus personajes hace que la historia aún continúe resonando con fuerza.

