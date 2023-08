Red Dead Redemption en Switch y PlayStation 4 será una conversión del clásico original.

Rockstar Games nos invita a revivir la épica aventura del Oeste, ‘Red Dead Redemption’ y su secuela de terror y zombis, ‘Undead Nightmare’ en Nintendo Switch y PlayStation 4, ya que según ha confirmado la casa de entretenimiento, se pondrá a la venta por primera vez en un único pack con una conversión que ha corrido a cargo de Double Eleven, estudio que ha trabajado en obras como ‘Fallout 76’, ‘Minecraft Dungeons’, ‘Crackdown 3’ y ‘Limbo’. En resumen, las versiones para la consola de Sony y la híbrida de Nintendoreúnen las dos experiencias clásicas para que tanto los nuevos jugadores como los seguidores originales de la obra de culto las disfruten en consolas modernas, puesto que también incluye retrocompatibilidad con PlayStation 5.

On August 17, the beloved Western experience Red Dead Redemption and its horror companion Undead Nightmare arrive together for the first time on the Nintendo Switch and modern PlayStation systems.



Add Red Dead Redemption to your wish list now: https://t.co/kB4TjexkKnpic.twitter.com/lc46gZqqwA