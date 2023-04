Nace Nintendo Systems, una división encargada de desarrollar nuevas tecnologías y servicios.

La familia Nintendo crece. La multinacional de entretenimiento ha anunciado una nueva división independiente que se ha presentado como Nintendo Systems. Creada como sociedad con el desarrollador de móviles DeNA, la casa de Mario se aseguraría el 80% de las acciones de la nueva empresa, cuyo principal objetivo es crear “nuevas operaciones y tecnologías relacionadas con la parte digital del negocio de Nintendo”.

La creación de nuevos servicios

Ubicada en Tokio, para dirigir Nintendo Systems se ha confiado en Tetsuya Sasaki, un destacado ingeniero de software que hasta ahora trabajaba en su división EAD. Desde su incorporación a la factoría japonesa en 1995, Sasaki se ha centrado en brindar soporte de programación para varios títulos. En su currículum, destacan colaboraciones en obras como ‘The Legend of Zelda: The Wind Waker’, ‘Wii Sports’, además de participar en la programación de los navegadores de internet utilizados por videoconsolas como Nintendo 3DS y Wii U.

Los ejecutivos de Nintendo no han sido demasiado explícitos a la hora de describir esta nueva iniciativa, que tiene como objetivo crear “novedades para el mundo, guiadas por la originalidad de Nintendo”. La nota informativa en el sitio de soporte también explica que “Nintendo Systems nace en abril de 2023, dirigido por un equipo de ingenieros de Nintendo y DeNA para crear un sistema que facilite la entrega del entretenimiento de Nintendo a nuestros clientes."

Nintendo quiere "facilitar la forma de ofrecer entretenimiento"

“La tecnología que rodea a Internet está cambiando a un ritmo vertiginoso y aumenta cada día en complejidad. En este contexto, Nintendo Systems aprovechará la relación de confianza entre Nintendo y DeNA que se ha nutrido a través de una asociación de más de siete años para crear innovaciones para el mundo, impulsadas por la originalidad de Nintendo y el conocimiento tecnológico de DeNA”, dicen desde la compañía japonesa.

Como bien especifica la nota oficial, la sociedad entre Nintendo y DeNA se remonta al año 2015, cuando la casa de Mario adquirió el 15% de la empresa de telefonía móvil. Desde entonces, ambas han trabajado en el desarrollo y lanzamiento de ‘Miitomo’, ‘Super Mario Run’, ‘Fire Emblem Heroes’, ‘Animal Crossing: Pocket Camp’ y, más recientemente, ‘Mario Kart Tour’.