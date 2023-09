El terror psicodélico de The Chant da la bienvenida a The Gloom Below.

Brass Token y Prime Matter vuelven a sumergirnos en su propuesta de terror con ‘The Gloom Below’, un nuevo paquete de contenido descargable gratuito para ‘The Chant’ que se estrenará la próxima semana en PlayStation 5, Xbox Series X|S y en formato PC (Steam). La expansión pretende llevar a los jugadores al siguiente paso de la aventura: después de escapar de ‘Glory Island’, a las profundidades de una fusión retorcida de The Gloom y el mundo físico.

¿Qué ocurre en The Gloom Below?

Trabajar junto a la maldita Familia Anton y siguiendo las historias de los cultistas atrapados, los usuarios tendrán que abrirse paso a través de Encuentros impredecibles y reunir los ingredientes necesarios para destruir el corazón de ‘The Gloom’. El paquete añade más historia, habilidades mejoradas, armas y algunos enemigos nuevos, además de centrarse en los elementos de combate y acción del juego, lo que proporcionará muchas más horas de terror para encontrar la construcción adecuada.

The Gloom Below. Brass Token/Prime Matter.

Con una mezcla de acción y supervivencia ambientado en un retiro espiritual en una isla remota, ‘The Chant’ lleva a los jugadores a intentar sobrevivir contra una serie de terrores que se desencadenan después de que un ritual salga terriblemente mal, abriendo un portal a una dimensión de pesadilla llamada ‘The Gloom’.

Esta dimensión se alimenta de energía negativa, aprovechando tus propias ansiedades y miedos, y manifestándose en forma de criaturas interdimensionales. Pero no todo está perdido; solo desentrañando los misterios del culto y fortaleciendo tu mente, cuerpo y espíritu, podrás revertir el canto y evitar quedar atrapado en la oscuridad para siempre.

Combate espiritual

En el papel de Jess, los jugadores también tendrán que descubrir los misterios del pasado para sobrevivir y progresar, elegir batallas con cuidado y luchar por la supervivencia utilizando habilidades y armas espirituales. Este sistema de combate permite recoger y fabricar los objetos que se encuentran en la isla para crear armas como varillas de salvia y aceites esenciales.

El descargable es gratuito para todos aquellos que posean el juego base. Sin embargo, tendrá que canjearse manualmente en lugar de mediante una actualización automática. Las instrucciones completas para realizar la descarga sin problema, se encuentran disponibles en las páginas de las tiendas correspondientes.