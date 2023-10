The Last Oricru: el título de rol y acción recibe la actualización que lo cambia (casi) todo.

El juego de rol y acción ‘The Last Oricru’ ha recibido una importante actualización. La experiencia de acción en tercera persona desarrollada por GoldKnights estrena contenido en consola y PC, con la llegada de la edición ‘Final Cut’ que promete una serie de nuevas características y mejoras en la calidad de vida del juego, que está disponible en formato digital Steam, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Un RPG de acción sin igual

La historia de ‘The Last Oricru - Final Cut’, se desarrolla en el misterioso universo de Wardenia, un planeta alienígena al borde de la guerra total. El título lleva la narrativa a un mundo de fantasía que combina elementos de ciencia ficción y medievales para invitarnos a tomar el papel de Silver, un héroe destinado a tomar las riendas de su destino en una aventura que puede disfrutarse en el modo para un jugador o en cooperativo en partidas online o en el sofá de casa.

The Last Oricru. GoldKnights.

‘The Last Oricru’ es un juego de rol de acción con un fuerte énfasis en la narración dinámica impulsada por las decisiones del jugador. Al despertar en el mundo medieval y de ciencia ficción, los jugadores se encuentran en medio de una guerra civil por la supremacía del planeta. Este “joven” de 350 años (los criosueños pueden durar mucho tiempo), sarcástico y algo cínico vagabundo del espacio, se encuentra varado y en el planeta medieval no lo reciben con los brazos abiertos… ¿o sí? En todo caso, Silver se ve arrastrado a una guerra civil por la supremacía y depende de la elección de los jugadores determinar su resultado.

Abandonando la línea narrativa habitual en las aventuras de rol, ‘The Last Oricru’ confía en el jugador para que tome decisiones destinadas a dar forma a su experiencia. Con múltiples razas en conflicto, un sistema de combate que dominar y el peligro acechando tras cada esquina, cada una de las decisiones lleva la historia en direcciones inesperadas, presentando una aventura que resulta diferente para cada jugador. El mundo reacciona a las decisiones de los jugadores ofreciendo experiencias completamente diferentes en varias partidas, teniendo en cuenta que no repite sus errores. En realidad, no hay errores, solo “pequeños accidentes felices”.

Revisión repleta de actualizaciones

Con la entrega original disponible desde finales de 2022, ‘Final Cut’ es una reimaginación del juego al que se han aplicado actualizaciones significativas para ofrecer mayor profundidad, contenido y cambios en la jugabilidad basados en los comentarios de la comunidad. Entre los elementos que se han variado destaca una progresión de dificultad más suave, accesible tanto para novatos como para expertos de los RPG. También se ha incorporado un mapa en el juego que incluye puntos de navegación y objetivos, además de aplicar una completa renovación al sistema de pistas.

En el mismo sentido, la revisión incorpora dos nuevas localizaciones para explorar con nuevos puzles y recompensas adicionales, así como mejoras en el combate, como el sistema de bloqueo (parry) y la gestión de la resistencia, además de revisar y optimizar el juego cooperativo online para ofrecer una experiencia más estable. Lo puedes encontrar en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.