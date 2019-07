Cuphead: The Delicious Last Course se confirma para 2020 con un nuevo tráiler

Los desarrolladores de Studio MDHR han lanzado un breve nuevo tráiler centrado en The Delicious Last Course, el paquete de contenido adicional para el delicioso Cuphead, que promete toda una serie de jugosas novedades con las que el aclamado run 'n gun (dispara y corre), inspirado artísticamente en los dibujos animados de los años 30 quiere calmar las ansias de sus muchos seguidores.

El tráiler, que como de costumbre puedes ver al final de la noticia, muestra brevemente algunos de los ajustes y jefes que encontraremos en el contenido adicional. Lo que se desprende del vídeo, sin duda, es que intentará inducir más presión en nuestras habilidades como jugadores con secciones realmente endiabladas. Entre las novedades, no podemos olvidarnos de Ms. Chalice, un nuevo personaje que trabajará junto a los conocidos Cuphead y Mugman.

Curiosamente, al finalizar el vídeo se anuncia oficialmente un periodo de lanzamiento: The Delicious Last Course, llegará simultáneamente en 2020 a todas las plataformas de referencia del juego. Si no conoces Cuphead y te has perdido este fenómeno, se trata de un título de acción clásico al estilo run 'n gun que se centra en combates contra jefes. Inspirado en los dibujos animados de los años 30, los aspectos visuales y sonoros están diseñados empleando las mismas técnicas de la época, es decir, animación tradicional a mano, fondos de acuarela y temas originales de jazz.