Gears 5: Estos son los horarios y modos de juego de las pruebas técnicas

La prueba técnica del modo multijugador Versus de Gears 5 estará disponible para descargar en Xbox One y Windows 10 a partir del miércoles 17 de julio a las 19:00h (horario español). Desde ese momento, todos los jugadores que estén suscritos a Xbox Game Pass o hayan reservado el juego tendrán acceso a la prueba, que se celebrará en dos fines de semana consecutivos. Apunta: del 19 al 22 y del 26 al 29 de julio. En ambos periodos, la prueba se activará el viernes a las 19:00h y concluirá el lunes a las 19:00h.

La versión nos permitirá probar los modos Escalation (una versión actualizada de la modalidad competitiva de Gears), Arcade (un modo de juego nuevo) y el popular Rey de la Colina. Para acceder al multijugador en línea será necesario estar suscrito a Xbox Live Gold. Si te has quedado algo oxidado no te preocupes demasiado, porque también se podrá practicar en Bootcamp (un nuevo modo de entrenamiento). En la prueba técnica, también se ofrecerá un aperitivo del Tour of Duty, una serie de desafíos con los que ganar contenido. Quien complete todos los objetivos recibirá un banner, además de tres aspectos de armas para desbloquear. El lanzamiento del juego se ha previsto para el 10 de septiembre de 2019 en Xbox One, Windows 10 y Xbox Game Pass. Para terminar, os dejamos los requisitos mínimos y recomendados publicados por Microsoft para ejecutar la versión para ordenador.