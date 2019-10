Mortal Kombat 11 deja ver en acción a su último personaje jugable: el Terminator T-800

Tanto si te gustan los videojuegos como si te apasiona el cine, no deberías perderte el nuevo vídeo gameplay de ‘Mortal Kombat 11’ en el que se muestra al Terminator T-800 de la nueva película ‘Terminator: Destino Oscuro’. El asesino cibernético definitivo adopta el aspecto del actor Arnold Schwarzenegger. Este Terminator ha sido enviado al pasado desde un futuro posapocalíptico, una máquina casi indestructible que estará disponible a partir del 8 de octubre como parte del acceso anticipado para los usuarios del Kombat Pack.

Además, todos los usuarios del juego tendrán acceso a actualizaciones de contenido gratuitas, incluyendo la tercera variación de torneos para todos los personajes, los cuales pueden usarse en la Kombat League, el modo Torneo offline y cualquier personaje con el modo Kompetitive activado.

La Temporada 4 de la Kombat League del modo clasificatorio, titulada ‘Season of Chaos’, permitirá competir online contra otros jugadores y ganar recompensas. También en la nueva Torre multijugador disponible en el modo Torres del tiempo, en el que dos o tres jugadores deberán trabajar juntos para completar desafíos de grupo y derrotar a un jefe, todo al mismo tiempo, para ganar recompensas.

Pero aquí no terminan las novedades, puesto que estará disponible una prueba gratuita del 11 al 14 de octubre en PlayStation 4 y Xbox One, que ofrece acceso a todos los modos de juego multijugador, una parte del modo historia, el plantel básico de personajes y una vista previa de los luchadores añadidos recientemente: Terminator T-800, Nightwolf y Shang Tsung. Ten en cuenta que se requiere una suscripción a PlayStation Plus o a Xbox Live Gold para participar en los combates multijugador online durante la prueba.

Terminator T-800 – Mortal Kombat 11: