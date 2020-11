La falsa polémica de Maradona, el paquete blanco y Gran Hermano

Cuando hay un muerto, renacen los bulos. Esto es casi una máxima de las redes sociales. Si bien a los cinco minutos de la muerte de Diego Armando Maradona todos recibíamos en el móvil cientos de memes, bromas y chistes, en redes como Twitter alguno recuperó lo que pasó en 2001 cuando el astro argentino fue invitado a entrar en la casa del recién estrenado Gran Hermano de Argentina. El bulo tardó 15 años en aclararse.

Año 2001, el programa Gran Hermano acababa de lanzar su primera edición en Argentina y los productores consiguieron que Maradona aceptase entrar en la casa como parte del espectáculo, ya que el pelusa era fan del formato. “Ahí supimos que era un éxito. En ese momento tuvimos la noción real de lo que pasaba con el reality, más allá del frío número de la audiencia”, dijo el productor del programa Marcos Gorban en diálogo con Teleshow sobre la visita de Maradona a Gran Hermano.

Todos los concursantes reciben al futbolista entre vítores y abrazos, sorprendidos por el personaje que les visitaba encerrados en la casa. En un momento de la celebración, Maradona (maldisimuladamente) soltó de su mano una bolsa de color blanco al suelo del jardín del concurso. En ese momento se desata la locura entre los concursantes que se abrazan y casi lloran.

Durante 15 años la sombra de que Maradona había llevado cocaína para los concursantes le persiguió a él y al programa, nadie se sorprendía de los dislates del genio del balón. “Nosotros queríamos darle cocaína a los chicos para que tengan sexo en la casa. Y trajimos alguien insospechable: Maradona”, comenzó diciendo con mucha ironía. Pero tras seguir el juego lo explicó: “Si comían o no comían no les importaba. Había cinco chicos que fumaban y eran muy adictos al tabaco. Se fumaban la alfalfa de la vaca porque ya se habían fumado el té. Con un productor dijimos: “Si Maradona entra sin tabaco, se lo van a fumar a él”. Entonces le dimos dos atados de cigarrillos. Se los di yo. Lo envolvíamos en papel blanco porque si no era un chivo. 10 años después un salame subió el video cortado. Porque si vos lo ves entero ves que a los 30 segundos están todos fumando”, explicó.