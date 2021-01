Blas Cantó pone la canción de Eurovisión 2021 en manos del público

Blas Cantó emprende un nuevo camino a Eurovisión y quiere hacerlo acompañado por los seguidores del festival. El candidato español presentará dos propuestas en una gala en directo que emitirá TVE y la audiencia decidirá la mejor canción para representar a España en la final del certamen europeo, que tendrá lugar el 22 de mayo.

«Este año me ha dado otra oportunidad. Quiero contar con la voz de los eurofans. Quiero que todo el mundo venga conmigo de la mano y nos apoyemos porque en Eurovisión vamos todos. La energía de Eurovisión en España se contagia», ha señalado nuestro representante.

El público podrá votar por su opción favorita de forma gratuita y online en la web y la aplicación de Eurovisión TVE; y también a través de llamadas telefónicas y SMS. En la preselección española, que se emitirá en el mes de febrero, el cantante murciano nos regalará inolvidables duetos con grandes artistas y amigos.

'Lifestyle de...' Blas Cantó

«Si queremos que decida el público, va a elegir de verdad. No va a haber jurado. Entiendo que habrá mucho debate, en si queremos a un Blas o a otro, pero siempre son canciones que me representan porque he formado parte de la composición», ha puntualizado.

Las dos canciones, que podremos escuchar próximamente, han sido seleccionadas entre varias opciones por un equipo de RTVE, la discográfica Warner, el equipo de Blas y el propio artista. «Vamos a presentar dos canciones totalmente distintas. [...] Son dos cosas que sí soy en el escenario y que puedo defender perfectamente», ha comentado sobre los temas, que permitirán mostrar su calidad y dualidad sobre el escenario.